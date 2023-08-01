宝骏汽车官方确认：云朵可在上海免费上绿牌

IT之家 8 月 1 日消息，随着宝骏云朵开启盲订，目前已斩获大量订单。今日，宝骏官方宣布云朵正式获得上海官方新能源送牌备案许可，在上海购买云朵即可获得新能源绿牌赠送资格！

据介绍，这款“舒适大五座纯电家用车”将于 8 月 10 日上市。在盲订订单中，上海市累计订单量位居全国市级排名第一位，其中千元大订占比更是达 74%。

目前，宝骏已经公布了新车详细配置，提供 360Plus、360Pro、460Pro、460Max 四种配置。

其中，入门级的 360Plus 车型配备 100kW 电机、主驾座椅 6 向手动调节、自动空调、直流快充、ESC 车身稳定系统、8.8 英寸仪表 + 10.1 英寸中控屏和 LingOS 车载系统。

至于顶配车型，则拥有侧气帘、氛围灯、电动尾门、手机无线充电、对外放电和更高功率的慢充等配置。

在配置列表中，还有一款官方宣称“敬请期待”的 460 灵犀版车型，但不参与此次盲订。该车搭载与大疆车载合作研发的智能化成果 —— 灵犀智驾系统。

IT之家注意到，上汽通用五菱品牌事业部副总经理周钘表示新车还有大疆版本，不过这款车型预计会晚上市一个月，按计划会在 9 月单独上市。

值得一提的是，大疆车载上周宣布其全新一代智能驾驶解决方案命名为“成行”（chéng xíng）。大疆车载还宣布，首款搭载「成行平台」基础版本的量产车，将于几周后正式上市。

该平台最大的特点，是以低至 32TOPS 的算力，7V / 9V 的纯视觉配置，通过“强视觉在线实时感知、无高精地图依赖、无激光雷达依赖”，实现了包括城区记忆行车（32TOPS）/ 城区领航驾驶（80TOPS）在内的 L2 + 智能驾驶功能。同时，该纯视觉智能驾驶系统也支持扩展毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、高精度地图等传感器，进一步增强系统在极限场景下的性能及安全冗余。

此前，关于宝骏云朵的各种配置信息已经陆续公开，除了最终售价。新车外观采用“天空美学”语言设计，共有三款配色：云海白、暮云紫、烟云青，以及黑珍珠、绿宝石两款内饰配色。

新车长宽高分别为 4295/1850/1652mm，轴距 2700mm，定位于 10 万级“大五座”纯电轿车。该车将首发德州仪器高算力芯片、惯导 800 万双目摄像头、记忆领航和循迹倒车等软硬件配置。

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