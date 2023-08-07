PlayStation Stars 功能将登陆 PS5 主机，无需再用手机 App

IT之家 8 月 7 日消息，索尼的 PlayStation Stars 计划是一项免费的忠诚度计划，让玩家通过购买和玩 PlayStation 游戏来赚取积分、购买产品和解锁收藏品。这些收藏品是以游戏为主题的数字物品，可以展示玩家的喜好和成就。然而，这个计划目前只能通过索尼的 PlayStation App 来访问，给玩家带来了不便。

不过根据游戏网站 TwistedVoxel 的报道，索尼即将在新的 PS5 更新中将 PlayStation Stars 功能直接集成到 PS5 主机中。这样玩家就可以在自己的主机上直接访问和分享自己的 PlayStation Stars 等级和收藏品，而不需要再使用手机应用，这也是索尼去年作出的承诺之一。

IT之家注意到，玩家可以在 PS5 的隐私设置菜单中自定义他们想要与他人分享的信息。例如，他们可以选择分享自己的 PlayStation Stars 等级，或者展示自己通过参与不同的活动而获得的收藏品。PlayStation Plus 会员还可以通过 PlayStation 在线商店购买游戏来获得额外的积分。

为了保护未成年玩家的隐私，或者避免让年轻玩家看到一些可能不适合他们的收藏品，这些选项只对 PlayStation Stars 提供地区的成年用户账户开放。

索尼将 PlayStation Stars 功能直接集成到 PS5 主机上是一个明智之举，可能会增加玩家对这个经常被忽视的忠诚度计划的兴趣。不过，能否让玩家为了展示自己解锁的收藏品而去完成一些更艰难的挑战，还有待观察。

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