育碧传统艺能：游戏《刺客信条：幻景》内购项目曝光

IT之家 8 月 7 日消息，育碧旗下游戏一直有着“内购”的传统艺能，玩家需要氪金获得游戏内部分限定服装、人物角色、武器、代币等内容。

育碧的“刺客信条”系列最新作《刺客信条：幻景》日前通过了德国软件分级系统（USK）的评级，从评级文件中，这款游戏的相关内购信息可见一斑。

▲ 图源 德国软件分级系统

据悉，《刺客信条：幻景》的内购包括：“奖励等级（BonusLevels）”、“皮肤（游戏内角色服装）”、“虛拟硬币”、“游戏内货币”、“订阅和升级（每个月解锁限定物品）”。

相比育碧早期作品的内购项目，育碧在最近一两年的游戏中额外增加了“订阅”项目，当下育碧打算“不止赚一份卖游戏钱”。结合IT之家早前报道，育碧明年 4 月前将发行 10 款游戏，育碧本年度想必相当注重“现金流”。

育碧《刺客信条：幻景》游戏的玩法将回归系列原点，在游戏中玩家将化身为巴辛姆在巴格达街道问穿梭并追寻真相，玩家可在执行任务（例如搜索物品、与敌人战斗）并使用隐身杀死目标的同时探索开放世界，玩家可以使用剑、匕首、箭和袖箭近战杀死士兵、刺客同行和 Boss。本作将在今年 10 月 12 日登录 PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC。

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