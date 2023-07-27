育碧《荣耀战魂》开启免费周活动，主机平台新增“性能模式”

IT之家 7 月 27 日消息，育碧今日宣布，从 7 月 27 日到 8 月 3 日，《荣耀战魂》将在 PlayStation、Xbox 以及 PC 平台（育碧商城及 Steam）上推出免费周活动。

育碧表示，《荣耀战魂》的最新英雄 —— 豹武士 7 月 27 日推出。这位凶猛而又冷静的战士，设计灵感来源于阿兹特克文明，将在本赛季开启对贪婪征伐者的复仇征程。随着新英雄豹武士的推出，《荣耀战魂》将新增“性能模式”，让主机平台的玩家可以最大程度地优化自己的游戏体验。

《荣耀战魂》目前有着超 3400 万的玩家，支持 Xbox One、Xbox Series X|S、PC 平台（育碧商城及 Steam），以及 PS4。

IT之家附《荣耀战魂》游戏简介：

《荣耀战魂》游戏在 2017 年发售，游戏中可以选择骑士、维京人、武士或武林等战士。在《荣耀战魂》中，以前所未有的方式挥舞刀锋，通过创造性的“战斗艺术”系统完全掌控你的战士。在凶险、快节奏的白刃战中掌握好你的武器，挑战引人入胜的单人战役和开创性的多人模式。

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