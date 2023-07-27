首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

育碧《荣耀战魂》开启免费周活动，主机平台新增“性能模式”

2023/7/27 22:45:55 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 7 月 27 日消息，育碧今日宣布，从 7 月 27 日到 8 月 3 日，《荣耀战魂》将在 PlayStation、Xbox 以及 PC 平台（育碧商城及 Steam）上推出免费周活动。

育碧表示，《荣耀战魂》的最新英雄 —— 豹武士 7 月 27 日推出。这位凶猛而又冷静的战士，设计灵感来源于阿兹特克文明，将在本赛季开启对贪婪征伐者的复仇征程。随着新英雄豹武士的推出，《荣耀战魂》将新增“性能模式”，让主机平台的玩家可以最大程度地优化自己的游戏体验

《荣耀战魂》目前有着超 3400 万的玩家，支持 Xbox One、Xbox Series X|S、PC 平台（育碧商城及 Steam），以及 PS4。

IT之家附《荣耀战魂》游戏简介：

《荣耀战魂》游戏在 2017 年发售，游戏中可以选择骑士、维京人、武士或武林等战士。在《荣耀战魂》中，以前所未有的方式挥舞刀锋，通过创造性的“战斗艺术”系统完全掌控你的战士。在凶险、快节奏的白刃战中掌握好你的武器，挑战引人入胜的单人战役和开创性的多人模式。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：育碧荣耀战魂

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用