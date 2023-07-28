育碧订阅服务 Ubisoft + 开启首月优惠活动，1 美元即可体验 3A 大作

IT之家 7 月 28 日消息，育碧官方近日开启了订阅服务 Ubisoft + 的首月优惠活动，玩家仅需支付 1 美元（IT之家备注：当前约 7.16 元人民币），就可以体验到育碧旗下庞大的游戏阵容，包括《孤岛惊魂》系列、《刺客信条》系列等。

▲ 图源 Ubisoft + 官网

在首月订阅结束后，Ubisoft + 服务将会以 14.99 美元（当前约 107 元人民币）的月费价格续订，该订阅可以在 PC 和 Xbox 平台使用。

IT之家此前报道，Ubisoft + 服务今年 4 月正式在微软 Xbox Series X / S 和 Xbox One 游戏机上推出，该服务让玩家可以访问大量的育碧游戏，包括首发的新游戏。这一订阅不包含在微软 Xbox Game Pass 订阅中，需要单独订阅，并将育碧账号连接到 Xbox 账号。

育碧业务发展高级总裁 Chris Early 表示：“与微软合作在 Xbox 主机上推出 Ubisoft + 服务，能为玩家提供更多的选择和价值，玩家现在可以通过育碧丰富的游戏库来愉快游玩。”

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