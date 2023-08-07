“亚索”登场，LOL 衍生格斗游戏《Porject L》开发者新情报公布

IT之家 8 月 7 日消息，拳头游戏旗下的《Project L》项目最近流出了许多消息，这是一款基于《英雄联盟（LOL）》打造的免费格斗游戏，该游戏在上月 27 日公布了开发者日志，而拳头游戏昨日继续公布了该游戏的一些新情报。

▲ 图源 拳头游戏

官方同时放出了新特性介绍视频，IT之家整理相关情报内容如下：

▲ 视频源 拳头游戏

▲ 图源 拳头游戏

▲ 图源 拳头游戏

EVO 上提供了德莱厄斯、艾克、阿狸的试玩，在本次演示视频中官方重点公布了角色“亚索”，并确认“金克丝”、“俄洛伊”等人物正在制作中。

在格斗玩法层面上，角色攻击分“轻”、“中”、“重”三种，官方同时表示，玩家可以“搭配方向键”进行攻击使用。

每个角色都有“S1”、“S2”的特殊动作，玩家使用手柄打出“下 + 下 + S1”或“下 + S2”即可发动“一级必杀”技能、而打出“下 + 下 + S1+S2”则可放出大招（分别消耗 1/2 条能量）。

除了普通格挡（防御）外，游戏还提供了“精准格挡”能力，使用该机能将消耗 1 能量，若“精确格挡”成功，可返还给玩家能量并对敌人造成“硬直”伤害，不过若玩家发动技能失败，玩家便会受到挨打惩罚。

游戏拥有“呼叫队友保护功能”：即便队友进入没血状态依旧可以使用。

每个角色都有两个辅助动作，1P 状态（自己玩时）玩家可以自由决定辅助动作，2P 状态（双人搭档时）需要两人共同，而在双人搭档时，可以使用名为“背水一战”的支援动作，可以救活没血的队友。

官方介绍了四种“协力风格”：“2X Assist”即在场外队友支援攻击可做两次动作、“double down”即两人能量条合在一期，一级必杀两人同时出招、“Fury”即生命较低时获得特殊加成、“Freestyle”即在一次协力攻击中玩家实际上可出击两次（方便连招）。

据悉，《Project L》 具体发售日和登录平台还尚未公布，拳头“Project L”项目的高级总监和执行负责人 Tom Cannon 和 Tony Cannon 此前曾表示：“我们的目标是打造一款可以深度投入、玩上几年甚至几十年的超高品质格斗游戏。这需要时间才能做好，我们不会急于求成。”

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