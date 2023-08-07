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“亚索”登场，LOL 衍生格斗游戏《Porject L》开发者新情报公布

2023/8/7 15:12:39 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 7 日消息，拳头游戏旗下的《Project L》项目最近流出了许多消息，这是一款基于《英雄联盟（LOL）》打造的免费格斗游戏，该游戏在上月 27 日公布了开发者日志而拳头游戏昨日继续公布了该游戏的一些新情报

▲ 图源 拳头游戏

官方同时放出了新特性介绍视频，IT之家整理相关情报内容如下：

▲ 视频源 拳头游戏

▲ 图源 拳头游戏

▲ 图源 拳头游戏

  • EVO 上提供了德莱厄斯、艾克、阿狸的试玩，在本次演示视频中官方重点公布了角色“亚索”，并确认“金克丝”、“俄洛伊”等人物正在制作中

  • 在格斗玩法层面上，角色攻击分“轻”、“中”、“重”三种，官方同时表示，玩家可以“搭配方向键”进行攻击使用。

  • 每个角色都有“S1”、“S2”的特殊动作，玩家使用手柄打出“下 + 下 + S1”或“下 + S2”即可发动“一级必杀”技能、而打出“下 + 下 + S1+S2”则可放出大招（分别消耗 1/2 条能量）。

  • 除了普通格挡（防御）外，游戏还提供了“精准格挡”能力，使用该机能将消耗 1 能量，若“精确格挡”成功，可返还给玩家能量并对敌人造成“硬直”伤害，不过若玩家发动技能失败，玩家便会受到挨打惩罚。

  • 游戏拥有“呼叫队友保护功能”：即便队友进入没血状态依旧可以使用。

  • 每个角色都有两个辅助动作，1P 状态（自己玩时）玩家可以自由决定辅助动作，2P 状态（双人搭档时）需要两人共同，而在双人搭档时，可以使用名为“背水一战”的支援动作，可以救活没血的队友。

  • 官方介绍了四种“协力风格”：“2X Assist”即在场外队友支援攻击可做两次动作、“double down”即两人能量条合在一期，一级必杀两人同时出招、“Fury”即生命较低时获得特殊加成、“Freestyle”即在一次协力攻击中玩家实际上可出击两次（方便连招）。

据悉，《Project L》 具体发售日和登录平台还尚未公布，拳头“Project L”项目的高级总监和执行负责人 Tom Cannon 和 Tony Cannon 此前曾表示：“我们的目标是打造一款可以深度投入、玩上几年甚至几十年的超高品质格斗游戏。这需要时间才能做好，我们不会急于求成。”

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关键词：英雄联盟LOLProject L格斗游戏

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