Steam“视觉小说游戏节”8 月 8 日凌晨 1 点开启，多款文字游戏迎促销

IT之家 8 月 7 日消息，V社官方日前宣布，Steam “视觉小说游戏节”将于北京时间 8 月 8 日凌晨 1 点开启，持续一周。

IT之家从 Steam 公布的消息中得知，在“视觉小说游戏节”期间，各种“视觉小说游戏”（包含 GAL 游戏）都将提供一系列折扣和试用版本。

官方海报显示，“从惊心动魄的悬疑故事到轻松惬意的咖啡畅聊，五花八门的互动叙事游戏等待玩家来探索”。

Steam 官方同时表示：

欢迎已发行游戏、属于“即将推出”的游戏、试用版及免费开玩游戏参加（在满足以下参加资格标准的情况下)。游戏测试当前未包括在 Steam 主题特卖活动中。

此次活动突出展现那些主要通过文本来着重讲述互动式故事的游戏，玩家的每一步都伴有静态或动态的图像。

参与的游戏必须是视觉小说游戏，此外通常具有以下机制和 / 或元素:

内容以文字为基础，讲述故事的过程中配有醒目的视觉元素；

玩家必须做出选择才能推进剧情。

不具备视觉小说资格（如上所述），因此不符合参加资格的游戏包括: