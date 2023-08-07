为官宣游戏“跳票”，开发商宣布举办“Devolver Delayed”发布会

IT之家 8 月 7 日消息，宣布“游戏跳票”往往是游戏厂商所避免的话题，而独立游戏发行商 Devolver Digital 却反其道而行之，在 X 平台上发布贴文，宣布将于 8 月 7 日开启名为“Devolver Delayed”的发布会，这场发布会将宣布一系列游戏“将延期到 2024 年”。

▲ 图源 Devolver Digital 发布的贴文

▲ 图源 Devolver Digital 发布的贴文

据悉，在今年六月份，Devolver Digital 举办了其一年一度的 Devolver Direct 发布会，在该发布会中，Devolver Digital 宣布将推出《塔罗斯的法则 2》和《荒野枪巫》等游戏。

▲ 《荒野枪巫》官方实机演示，视频转录由 IGN 中国提供

▲ 图源《荒野枪巫》官方实机演示截图

IT之家发现，距离 Devolver Digital 此前“正式游戏发布会”过去仅仅两个月，Devolver Digital 便选择举办这样一场“跳票发布会”来宣布游戏延期，显然可以看出开发商在资金或员工人手方面有一定拮据，因此这场 "Devolver Delayed”发布会也可以看作是游戏厂商用来“安抚玩家”的举动。

而对于整体游戏行业而言，这样宣布“游戏跳票”无疑是一种“史无前例”的独特方式，虽然这种“道歉方式“值得其他厂商效仿，不过游戏还是准点发布为好。

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