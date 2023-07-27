P 社生活模拟游戏《Life by You》跳票至明年 3 月抢先体验

IT之家 7 月 27 日消息，Paradox 开放世界生活模拟游戏《Life by You》原定于 9 月 13 日在 Steam / Epic 开启抢先体验。根据官方最新消息，抢先体验推出时间延期至 2024 年 3 月 6 日。

Paradox Tectonic 的总经理 Rod Humble 在 YouTube 视频中宣布了这一消息。官方表示，希望利用这段时间继续改进《Life by You》，对并迫不及待地想继续向玩家通报最新动态。

据官方介绍，《Life by You》是一款开放世界生活模拟游戏，模组定制度“数一数二”。

配置要求方面，游戏最低要求英特尔酷睿 i5-8600 / AMD Ryzen 5 2600 级别的处理器、NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 显卡；推荐 i5-10400F / Ryzen 5 5600 级别的处理器、 RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT 显卡，还需要 16 GB RAM 以及 25 GB 硬盘空间。

IT之家附游戏简介：

你们创建的小人、兴建的城镇、讲述的故事…… 通通由你们完全掌控。对了，还有各色模组！《Life by You》将以抢先体验模式推出。我们期待与你们，也就是广大玩家直接合作，敲定想法和内容以优先在游戏中开发，并一步步实现完整游戏的发布。此外，我们还将为你们带来各种创作者工具，让你们随心所欲设计生活，或者彻底打破生活本身的各种规则 —— 有了天马行空的想象力，生活就将更精彩！《Life by You》是一款开放世界生活模拟游戏，模组定制度数一数二。你们将在其中打造出怎样的角色和故事，挥洒出怎样的创意呢？我们拭目以待！