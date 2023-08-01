原定 2021 年发行，官方公布《罪恶：重装上阵》游戏跳票原因

IT之家 8 月 1 日消息，游戏开发工作室 Nightdive 今天发布博文，解释了为何《罪恶：重装上阵》游戏跳票的原因，主要是将更多精力放在《网络奇兵》等其它项目的上了。

《罪恶：重装上阵》是 1998 年经典 FPS 游戏《原罪》（SiN）的重置版本，由 Nightdive Studios 和 3D Realms 联合推出。

《原罪》是一个能把雷神之锤 Ⅱ 引擎跑满的开创性游戏，并以人物性格饱满、游戏画面优秀而广受欢迎。

3D Realms、Nightdive Studios、Slipgate Ironworks 和 Ritual Entertainment 在 2020 年 9 月宣布这款游戏，曾计划在 2021 年发布，但此后就没有相关信息。

IT之家在此翻译官方推文部分内容如下：

很多玩家都留意到我们已经很长时间没有发布《罪恶：重装上阵》的消息了。

这主要是因为我们在推进其它项目的时候，所需要的开发时间超出了我们的预期，导致《罪恶：重装上阵》项目也受到了影响。

但目前可以向玩家透露的消息是，我们并未放弃《罪恶：重装上阵》项目，后续我们还将会分享更多信息。