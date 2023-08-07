联想小新 Pad Pro 2022 骁龙版平板开启 ZUI 15 OTA 内测招募

IT之家 8 月 7 日消息，ZUI 官方微博宣布，小新 Pad Pro 2022 骁龙版平板 ZUI 15 OTA 内测招募开启。

内测报名方式：

私信 ZUI 官方微博。

关注联想 ZUI 公众号并发送“内测”即可（后续内测也可直接在公众号内报名参加）。

IT之家查询得知，内测版本可能存在某些不稳定问题，官方建议追求稳定的用户不要参加。有需要的小伙伴可以加入对应产品内测群报名内测，并填写报名信息，在报名信息收集完毕后，官方将根据 SN 号尽快推送内测版本（进群需要提供 SN 码验证，没有对应产品的小伙伴就不用尝试了）。

小新 Pad Pro 2022 于 2022 年 8 月发布，提供骁龙 870 和迅鲲 1300T 两个版本。其中，骁龙 870 版本配备 8GB LPDDR5 内存和 128GB UFS 3.1 闪存，内置 8200mAh 电池，支持 68W 快充，采用 11.2 英寸 OLED 屏，支持 2560×1536 分辨率、120Hz 刷新率、600 尼特峰值亮度。

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