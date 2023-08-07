Canalys：2023 年 Q2 全球平板电脑出货量同比下滑 11%，创三年新低

IT之家 8 月 7 日消息，根据市场研究机构 Canalys 发布的最新报告，2023 年第二季度，全球平板电脑出货量同比下滑 11% 至 3100 万台，成为自 2020 年第一季度以来的最低出货量。而 Chromebook 当季表现相对平稳，出货量同比上升 1%，达到 590 万台。

‎IT之家附平板电脑主要品牌出货量：

苹果出货量达 1230 万台，同比增长 2%，市场份额达 39.8%，排名各品牌第一；

三星出货量达 601 万台，同比下滑 13.6%，市场份额达 18.8%，排名第二；

亚马逊出货量达 220.6 万台，同比下滑 33.4%，市场份额达 6.9%，排名第三；

联想出货量达 213.6 万台，同比下滑 39.1%，市场份额达 6.7%，排名第四；

华为出货量达 165.8 万台，同比下滑 2.8%，市场份额达 5.2%，排名第五。

Canalys 研究经理 Himani Mukka 表示，“随着厂商继续发布新产品、采取激进的营销策略来推动促销活动，下半年更为强劲的季节性需求将会提振市场。但在商用市场，平板电脑与个人电脑之间的生产效率差距似乎会逐渐拉大。英特尔和 AMD 均计划开发‘AI PC’（人工智能电脑），随着人工智能对工作效率变得愈加重要，未来平板电脑替代笔记本电脑的能力可能会削弱。”

Chromebook 主要品牌出货量：

惠普出货量达 156.7 万台，同比增长 69.2%，市场份额达 26.7%，排名第一；

联想出货量达 134.2 万台，同比增长 14.5%，市场份额达 22.9%，排名第二；

戴尔出货量达 129.1 万台，同比下滑 14.9%，市场份额达 22.0%，排名第三；

宏基出货量达 105.5 万台，同比下滑 21.4%，市场份额达 18.0%，排名第四；

华硕出货量达 37.2 万台，同比下滑 10.4%%，市场份额达 6.3%，排名第五。

Canalys 研究分析师 Kieren Jessop 表示，“Chromebook 恢复增长很大程度上是源于美国教育领域的强劲需求。在 2023 年第二季度，美国占全球 Chromebook 出货量的 81%。”

参考

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