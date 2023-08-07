《英雄联盟》国服今年将为部分大区推出“跨区匹配”机制

IT之家 8 月 7 日消息，《英雄联盟》国服于 2011 年上线，目前共有 29 个区，例如电信区的艾欧尼亚、祖安、诺克萨斯等，还有网通区的比尔吉沃特、德玛西亚、弗雷尔卓德、恕瑞玛等。

但随着游戏人气的下滑，部分冷门大区的玩家要想开启一局游戏需要花费越来越长的时间去进行匹配。

在最新的一次采访活动中，LPL 解说米勒、管泽元向 LOL 策划提问道：如何解决郊区（非热门服务器）排位等待时间长的问题？是否有跨服匹配的计划？

对此，LOL 策划表示，这个问题的确客观存在，但属于一个相对来说比较罕见（等待 14 分钟）的情况；大部分召唤师大概在 3 分钟内就能找到对局。

部分召唤师由于自身段位的问题，等待时间可能会更长，下一阶段将会重点改进这个问题。其实国服已经在做测试，只不过由于玩家人数太多，进展没有那么快，所以我们预计会在今年去推进部分大区的一个跨区匹配。

截至IT之家发稿，《英雄联盟》国服已经更新到了 13.15 版本，包括联想拯救者限定佛耶戈在内的斗魂觉醒 2023 第二期皮肤上线。

据《英雄联盟》介绍，【斗魂竞技场】已经经历了两个不停机更新的平衡性调整，但还不算完结! 为了保持游戏体验的乐趣和新鲜感，《英雄联盟》团队将在本次版本中进行又一轮平衡性调整。

在这个版本中，《英雄联盟》团队击倒了在职业比赛中表现出色的瑟庄妮和茂凯，给了芮尔一些不错的品质级改动，并收回了一些之前的增强因为它们的表现有点过于强大了。《英雄联盟》团队还对惩戒与宠物们的互动方式进行了一些更新，这也需要重新调整宠物们的耐久度。

完整更新日志请见英雄联盟官网。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。