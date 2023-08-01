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《英雄联盟》2023 LPL 夏季赛季后赛：LNG 3:1 战胜 BLG 晋级决赛

2023/8/1 21:37:40 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 8 月 1 日消息，在今晚举行的《英雄联盟》2023LPL 夏季赛季后赛的败者组决赛中，LNG 战队以 3-1 的成绩战胜了被寄予厚望的 BLG 战队，顺利晋级 2023LPL 夏季赛总决赛。

  • 若决赛 JDG 获胜，JDG 将获得 2023 全球总决赛 LPL 赛区 1 号种子名额，BLG 获得 2023 全球总决赛 LPL 赛区 2 号种子名额，LNG 确认在资格赛中处于上半区。

  • 若决赛 LNG 获胜，LNG 将获得 2023 全球总决赛 LPL 赛区 1 号种子名额，JDG 获得 2023 全球总决赛 LPL 赛区 2 号种子名额，BLG 确认在资格赛中处于上半区。

据IT之家查询，目前 EDG、TES、WBG 已确认参加 S13 世界赛资格赛，若 LNG 最终败于 JDG 则同样将参与资格赛，若战胜 JDG 则 BLG 进入资格赛。目前已经确认的资格赛分区：

  • EDG 位于上半区，TES 与 WBG 位于下半区。

  • EDG 将于 8 月 6 日 16 点 与对手对决，胜者将获得 2023 全球总决赛 LPL 赛区 3 号种子名额。

  • TES 和 WBG 将于 8 月 7 日 16 点对决，胜者将和 8 月 6 日比赛的败者争夺 2023 全球总决赛 LPL 赛区 4 号种子资格。

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关键词：英雄联盟EDGBLG

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