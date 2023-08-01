中兴小鲜 50 5G 手机发布，售价 699 元起

IT之家 8 月 1 日消息，今天下午中兴推出了中兴小鲜 50 手机，支持双模 5G、双卡双待，售价 699 元起。

中兴小鲜 50 搭载紫光展锐 T760 5G 移动处理平台，该处理器使用 6nm EUV 制程制造，拥有 4× 2.2GHz Cortex-A76 + 4× Crotex-A55 核心，辅以 Mail G57 GPU。

中兴小鲜 50 采用 6.52 英寸 1600×720 LCD 水滴屏，支持 90Hz 刷新率、180Hz 触控采样率、83% NTSC 色域；相机方面，该机前置 5000 万像素自拍摄像头，后置 1300 万像素单摄；新机内置 4000mAh 电池，支持 5W 充电。

其它方面，中兴小鲜 50 手机提供 3.5mm 耳机孔，搭载基于 Android 13 的 MyOS 13 系统，内置中兴灵犀性能引擎，号称系统 48 个月稳固如新。

中兴小鲜 50 手机提供时光灰、春晖绿两款配色，4+128GB 699 元、6+128GB 799 元，将在中国电信渠道销售。

IT之家附官方一图知：

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