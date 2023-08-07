《英雄联盟》S13 资格赛 WBG 战胜 TES，将与 EDG 争夺 LPL 四号种子

IT之家 8 月 7 日消息，在今日的《英雄联盟》2023 全球总决赛资格赛比赛中，WBG 电子竞技俱乐部以 3:2 的成绩战胜 TES 晋级资格赛下一轮！

明日，WBG 将与昨日落败于 LNG 的 EDG 再次进行一轮 BO5，最终的胜者将作为 LPL 四号种子出征世界赛。

目前已经确认的队伍包括：

JDG 将作为 LPL 一号种子出征世界赛。

BLG 将作为 LPL 二号种子出征世界赛。

LNG 将作为 LPL 三号种子出征世界赛。

IT之家附赛况简介：

比赛第 8 分钟，两队爆发先锋团。Tian 大树闪现抢先锋，WBG 追残血反被打出 1 换 2。随后 TES 抓下得手，JackeyLove 德莱文双杀 TES 打出 4k 经济领先。 比赛第 19 分钟，TES 在野区埋伏得手击杀 Weiwei 莉莉娅，此后 Wayward 奎桑提连续开到人，TES 一波打出 0 换 4 后拿下大龙，此后 TES 将经济差距拉开到 8k。

6 分钟，双方小龙团战爆发，WBG 抢龙杀人，打出一换二。 9 分钟，芮尔成功反蹲，成功击杀 TES 双人组。 10 分钟，杰斯游走上路，先行击杀兰博，WBG 中野辅赶到，Xiaohu 收获三杀收尾。 15 分钟，WBG 入侵野区，沙皇主宰战场，三杀收尾，击杀 TES 四人。 17 分钟，TES 先手芮尔，反倒伤害不足，WBG 坐地反打，团灭 TES。 21 分钟，WBG 假打大龙真开团，先后击杀 TES 五人，拿下大龙。 23 分钟，WBG 冲上高地，团灭 TES，一波拿下比赛。

3 分钟，TES 波比成功壁咚猪妹，配合杰斯，拿下人头。 6 分钟，WBG 打野配合阿狸，击杀杰斯。 9 分钟，WBG 双人组成功配合，霞拿下双杀。 10 分钟，鳄鱼细节操作，反杀奥恩，丝血逃生。 15 分钟，河道团战爆发，WBG 细节拉扯，团灭 TES。 17 分钟，TES 中路成功发难，击杀 WBG 两人，拿下小龙。 20 分钟，WBG 偷龙被发现，TES 集火秒杀落地鳄鱼，拿下大龙。 21 分钟，鳄鱼又被抓住机会击杀。 26 分钟，TES 埋伏野区，瞬间击杀 WBG 五人，拿下大龙。 28 分钟，TES 先手拿下土龙魂，杰斯五杀收尾拿下比赛。

5 分钟，TES 波比越塔失败，反被 WBG 奥恩单杀。 11 分钟，TES 先手反被埋伏，WBG 成功击杀 TES 野辅。 17 分钟，小龙团战爆发，猪妹抢下小龙，WBG 击杀 TES 四人。 21 分钟，WBG 先手开龙，逐个击破 TES，拿下大龙。 23 分钟，WBG 冲上高地，一波推平比赛。

赛况简介： 5 分钟，WBG 成功埋伏蝎子，成功击杀，拿下小龙。 9 分钟，蝎子先手拉住猪妹，成功击杀，拿下峡谷先锋。 15 分钟，TES 先手猪妹，反被 WBG 冲散阵型，小炮再度三连跳，收割战场。 20 分钟，WBG 成功偷下大龙，击杀赶到的蝎子。 23 分钟，泽丽牺牲自己抢下电龙，格温单人击杀 TES 双人组。 27 分钟，瞬间开团，打出一换三，WBG 拿下电龙魂，大龙。 29 分钟，WBG 压迫高地，TES 尽力阻止，格温成吨的 AOE，拿下比赛。

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