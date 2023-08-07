腾讯音乐手游《节奏大师》8 月 9 日开启夏日测试，限量 3 万人

IT之家 8 月 7 日消息，腾讯音乐手游《节奏大师》宣布将于 8 月 9 日 15 点开启夏日测试，类型为不计费删档技术测试，期间为 14 天，限量 3 万人。其中安卓 25000 人 + iOS 5000 人。获得夏日测试资格用户，届时可前往《节奏大师》官方网站下载并安装「夏日测试」的安卓版本。

安卓用户注意事项：

请于 2023 年 8 月 9 日 10 点后，自行前往《节奏大师》官方网站下载「夏日测试」安卓版本。

如问卷内成功报名却无法进入游戏，请加入官方企业微信群查询自己的账号是否填写有误。

iOS 用户注意事项：

请等待邮箱接收到邮件邀请后，按照邮件内的步骤进行下载后于 2023 年 8 月 9 日 15 点进入游戏即可。

如果填写过「夏日测试」招募问卷并提供有效而正确的 Apple ID，按照邮件中的步骤下载并安装客户端即可。

不推荐使用 iOS17beta 版本安装本次夏日测试版本，有概率引发兼容性问题。

IT之家附 iOS 操作步骤：

新增内容：

游戏内替换全新 UI，界面焕然一新；

曲库系统迎来全新版本，更便捷地探索、收藏您喜爱的音乐；

新增老玩家数据继承活动，让您的成就得以传承；（此活动与公测领取的奖励不冲突）

新增“冲刺”“终极”测试返利活动，回馈老玩家的支持与热情；（此活动与公测领取的奖励不冲突）

新曲实验室新增 14 首歌曲，尽情挑战节奏极限；

新增两张专辑，更多精彩音乐尽情享受；

优化内容：

升级全新声音引擎，带来更好的音乐体验；

优化了对战模式底层，享受更流畅的对战乐趣；

优化了对战计分制，满分变成一百万分，挑战更激烈。

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