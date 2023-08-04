网易《逆水寒》手游今日开启京津冀水灾公益活动，将捐出 300 万元

IT之家 8 月 4 日消息，今日，网易《逆水寒》手游宣布展开京津冀水灾公益活动，游戏中已上架两款祈福花灯，一个售价 0 元，另一个售价 10 纹玉（相当于 1 元），限量 100 万份，全部收入将向灾区捐出；逆水寒项目组将会再额外向洪水灾区捐赠 200 万元，共计 300 万元。

以下为官方公告全文：

金庸先生曾说过“侠之大者，为国为民”；温瑞安先生也强调过“侠之小者，为友为邻”。

武侠精神的内核永远是扶危济困。

逆水寒多年来，一直践行着“逆水不寒，侠义常暖”的社会公益实践，先后进行过“贵州省雷山西江千户苗寨教育公益”、“湖北省 2020 抗击新冠专项捐赠”、“河南省 2021 水灾农村儿童教育扶助”、“四川省稻城儿童星空助学金”等多项社会公益，累计用于公益的资金近千万。

目前，北方连绵的大雨灾情牵动着全国人民的心弦，网易集团也已率先向灾区捐赠了 1000 万元。逆水寒开发组亦希望和所有有爱的同门一起，为抗击水灾做出一份努力，向社会彰显游戏玩家与游戏开发者的爱心与社会责任感。

我们已于【8 月 4 日中午 12 点 】开启水灾祈福活动。

在逆水寒手游外观商城中会限时上架两个祈福花灯，一个售价 0 元，另一个售价 10 纹玉（非绑）（10 非绑纹玉花灯全服限量 100 万份，售完即下架）。

注意：两个花灯没有任何视觉上、功能上的差异。

玩家购买任何花灯后使用，会进入祈福主题区域。放花灯，为灾区祈福，可获得公益称号【逆水不寒，侠义常暖】。

本次公益活动中，逆水寒项目组将会向洪水灾区捐赠 200 万元。

若玩家朋友们也想送上一份自己额外的心意，可选择购买我们的【10 纹玉（非绑）祈福花灯】，我们将把所有这部分的收入一同捐出，每购买一次 10 纹玉（非绑）花灯，等于向灾区捐出了 1 元钱。祈福花灯限量 100 万份，售完下架。

所以，最终我们将捐出总额 300 万元的公益善款，并会全额捐向河北灾区。

（IT之家注：本次活动仅在官服举办）

我们深知自己的力量微小，但无数微小的力量，就能带来可以改变世界的希望。

我们中国人民有着很强的凝聚力，有了这种凝聚力，我们能够克服各种困难。

我们真诚地希望，由逆水寒玩家与官方携手的小小善举，能为一部分需要帮助的人们点亮一盏希望的灯。

另外，在推送发出前一会儿，小寒收到了雷火掌舵人叶弄舟师兄的电话，叶师兄强调说“本次公益活动的形式只是希望让同门们能一起参与义举，大家都不需要有压力，即使大家只祈福不购买付费花灯，雷火也一定会足额捐出 300 万的”。