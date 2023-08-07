Adobe 200 亿美元收购 Figma 的交易成为欧盟反垄断监管机构新焦点

IT之家 8 月 7 日消息，Figma 是一个基于云的设计师协作平台，用于设计和头脑风暴，经常受到 Zoom Video Communications、Airbnb 和 Coinbase 等科技公司的欢迎。

欧盟反垄断监管机构周一声明，Adobe 以 200 亿美元（IT之家备注：当前约 1436 亿元人民币）收购云设计平台 Figma 的交易可能会削弱全球互动产品设计工具市场的竞争，将竞争对手排除在外。

欧盟委员会表示，在初步审查引发关注后，已对该交易展开全面调查。

欧盟反垄断监管机构表示，这笔交易将消除一个重要的竞争对手，并可能使 Photoshop 制造商 Adobe 能够在全球互动产品设计工具供应市场上限制竞争。

欧盟还表示，这笔收购可能会阻止 Figma 向 Adobe 的资产创建工具发展成为一个有效的竞争对手，并通过将 Figma 与 Adobe 的 Creative Cloud 捆绑在一起遏止其他同类产品供应商的发展。

“通过我们的深入调查，我们的目标是确保用户能够继续访问各种数字创意工具的广泛选择空间，” 欧盟竞争事务专员玛格丽特・维斯特格 (Margrethe Vestager) 表示。

欧盟竞争执法机构表示，将在 12 月 14 日之前决定是批准还是阻止该交易。

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