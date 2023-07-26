Adobe 全力冲刺生成式 AI，但员工担心公司将自掘坟墓

IT之家 7 月 26 日消息，Adobe 在今年 3 月推出了一款 AI 图像生成工具 Firefly，IT之家曾进行了相关体验，该工具目前已经整合到了包括 Photoshop 在内的众多 Adobe 工具中，用户只需要通过简单的文本提示，就可以自由修改图形中的元素，能够在一定程度上提升用户的生产力。

对于 Adobe 当下拥抱 AI 的行为，华尔街分析师大多赞赏有加，但一些 Adobe 员工的反应却并不那么热烈，员工们普遍表示出“AI 可能抢走人类饭碗”的担忧。

▲ 图源 Insider

据外媒 Business Insider 表示，一位匿名 Adobe 高级设计师最近在公司内部平台上宣称，他认识的一家广告公司正计划缩减其平面设计团队的规模，这主要是因为 Photoshop 增加了基于 AI 的功能。

据悉，Adobe 的主要客户是平面设计师，但如今融入了 AI 技术的 Adobe 产品反而将驱逐大部分平面设计师，从而打破设计师与软件间的生态循环。

外媒同时声称，Adobe 内部平台中另一位匿名员工表示，他认为自己变成了 AI 算法的奴隶，因为他们现在的主要工作变成了润色 AI 生成的作品。

而在 Adobe 今年 6 月份发起的一次内部员工会议中，据称有员工询问高管“生成式 AI 是否会蚕食 Adobe 企业用户业务的利润”，但 Adobe 高管并未回答这个问题。

IT之家发现，虽然 Adobe 员工对公司抱怨连连，但业界却用数据表明了对 Adobe 的支持。今年 Adobe 的股价已经上涨了 50%，以约 2350 亿美元 （约 16814 亿人民币） 的市值位居 BVP Cloud 指数榜首。

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