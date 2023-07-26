Adobe 全力冲刺生成式 AI，但员工担心公司将自掘坟墓

IT之家 7 月 26 日消息，Adobe 在今年 3 月推出了一款 AI 图像生成工具 Firefly，IT之家曾进行了相关体验，该工具目前已经整合到了包括 Photoshop 在内的众多 Adobe 工具中，用户只需要通过简单的文本提示，就可以自由修改图形中的元素，能够在一定程度上提升用户的生产力。
对于 Adobe 当下拥抱 AI 的行为，华尔街分析师大多赞赏有加，但一些 Adobe 员工的反应却并不那么热烈，员工们普遍表示出“AI 可能抢走人类饭碗”的担忧。
据外媒 Business Insider 表示，一位匿名 Adobe 高级设计师最近在公司内部平台上宣称，他认识的一家广告公司正计划缩减其平面设计团队的规模，这主要是因为 Photoshop 增加了基于 AI 的功能。
据悉，Adobe 的主要客户是平面设计师，但如今融入了 AI 技术的 Adobe 产品反而将驱逐大部分平面设计师，从而打破设计师与软件间的生态循环。
外媒同时声称，Adobe 内部平台中另一位匿名员工表示，他认为自己变成了 AI 算法的奴隶，因为他们现在的主要工作变成了润色 AI 生成的作品。
而在 Adobe 今年 6 月份发起的一次内部员工会议中，据称有员工询问高管“生成式 AI 是否会蚕食 Adobe 企业用户业务的利润”，但 Adobe 高管并未回答这个问题。
IT之家发现，虽然 Adobe 员工对公司抱怨连连，但业界却用数据表明了对 Adobe 的支持。今年 Adobe 的股价已经上涨了 50%，以约 2350 亿美元 （约 16814 亿人民币） 的市值位居 BVP Cloud 指数榜首。
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