深圳市：开展数字货币研究，推动数字人民币国际合作和跨境使用

IT之家 8 月 7 日消息，深圳市近日发布《深圳市优化国际化营商环境工作方案（2023—2025 年）》（下称“方案”），其中提出，增强金融市场国际化功能。

方案中提到，深圳市将携手香港地区推进前海深港国际金融城建设，建立健全对接港澳的开放型新体制和跨境合作制度体系，逐步形成多层次、多功能的金融市场和完备的金融服务产业链条，吸引集聚高能级金融总部和持牌机构。

此外，深圳市将推进资本项目跨境人民币收入境内使用便利化，开展数字货币研究与移动支付等创新应用，推动数字人民币国际合作和跨境使用。提升国际性专业服务机构在深圳展业的便利性，鼓励加大对新兴金融领域的服务支持。加强与全球金融中心城市交流，深化在金融市场、机构、人才等领域的合作。

目前，数字人民币仅面向试点地区开展应用，包括：北京，天津，河北省，大连，上海，江苏省，浙江（杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华），福建（福州、厦门），山东（济南、青岛），长沙，广东省，广西（南宁、防城港），海南省，重庆，四川省，云南（昆明、西双版纳），西安等。

▲ 图源“深圳发布”公众号

据IT之家此前报道，深圳市在数字人民币应用领域走到了全国前列，该市于今年 6 月启动“预付式经营领域应用数字人民币”，在全国范围内尚属首次。通过消费者、经营者及数字人民币运营机构，对预付资金加载智能合约，采取消费者和经营者协商一致、按照约定支取预付资金的方式，实现交易的顺利完成。

预付式经营领域应用数字人民币优势：

将合同条款写入智能合约，商户不能随意划转消费者预付的资金；

在实际消费之前，预付资金仍然属于冻结状态，有效保护消费者资金安全。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。