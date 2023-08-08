苹果将要求第三方 Apple Watch 手表配件支持快充

IT之家 8 月 8 日消息，苹果公司在两年前推出的 Apple Watch Series 7 手表增加了快充功能，现在苹果计划在今年晚些时候对第三方配件制造商实施一个新的要求，以大幅扩大 Apple Watch 快充的可用性。

根据苹果的 MFi 配件计划，Apple Watch 配件制造商必须使用苹果自己提供的官方充电模块。目前，苹果给这些公司提供了两种选择：一种是旧的充电模块，速度较慢；另一种是新的充电模块，能够实现快充。据与 AppleInsider 网站交流的第三方配件公司透露，苹果将在今年晚些时候停止提供旧的充电模块的选择。各公司提交使用较慢充电模块计划的截止日期定为 8 月 31 日，并且苹果将在 9 月 30 日正式停止接受旧模块的订单。

这一变化之所以引人注目，有几个不同的原因。首先，它将大大增加能够利用 Apple Watch 快速充电能力的第三方配件的数量。此外，这样做一个潜在的缺点是，快速充电模块对于 MFi 配件制造商来说成本更高。由于这些公司被要求使用快速充电硬件，配件制造商可能不得不提高他们的价格。

以下 Apple Watch 型号支持快充：

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

苹果称，使用快充功能，Apple Watch 电池电量可以在大约 45 分钟内从 0% 充至 80%。目前市场上只有少数几种配件支持 Apple Watch 的快速充电。

IT之家注意到，苹果自家的 MagSafe Duo 配件不支持 Apple Watch 快速充电，苹果是否有新版本正在开发目前尚不清楚。

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