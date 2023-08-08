微软 Win11 将推出全新文件资源管理器，但性能问题可能会让用户望而却步

IT之家 8 月 8 日消息，微软计划在今年晚些时候为 Windows 11 推出一个新的功能更新，版本号为 23H2。这个更新除了一些新功能，如动态光照、原生 RAR 支持、墨迹改进等，还将引入一个全新设计的文件资源管理器，提供画廊功能、改进的标签管理、现代化的 UI 元素、增强的 OneDrive 集成等。这个更新已经在 Beta 频道中提供测试，意味着发布日期已经不远了。

然而，新文件资源管理器有一个很大的问题：性能。说得委婉一点，Windows 11 即将推出的文件资源管理器速度不快。即使在支持的硬件上运行更新，用户也可能遇到严重的性能下降问题。

Gustave Monce 在 Twitter 上展示了在 Surface Go 2 上使用新文件资源管理器的问题，视频显示其打开速度很慢。值得一提的是，初代 Surface Duo，一个并非为运行桌面操作系统而设计的设备，在打开新文件资源管理器方面表现得更好，虽然也不是很快，但比 Surface Go 2 要更快。

有人可能会认为是 Surface Go 2 配置太低了，但问题是，新文件资源管理器在更强大的硬件上运行时也很慢。IT之家注意到，Windows Insider MVP Florian（@ flobo09 on Twitter）称，他们的配备 Intel Core i5-7600K 和 16GB 内存的台式电脑启动文件资源管理器需要长达 21 秒。另一位用户称，在配备 Ryzen 3400G 和 16GB 内存的系统上，新文件资源管理器“几乎无法使用”，反馈中心里也充满了类似的抱怨。

将文件资源管理器升级到 WinAppSDK 可能使微软能够实现新功能和提高一致性，但显然也严重损害了性能，只能希望微软能够利用 Windows 11 版本 23H2 发布前剩下的几个月来进行优化，否则许多用户将不得不坚持使用版本 22H2，甚至留在 Windows 10 上。

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