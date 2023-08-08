索尼 PS5 云游戏开启公测，画质可达 4K

IT之家 8 月 8 日消息，索尼曾经宣布要推出 PS5 云游戏服务，现在这一服务似乎已经进入了公测阶段。有多位玩家表示，他们收到了索尼的邀请，可以在 PS5 上通过互联网流式传输 PS5 游戏，而且画质最高可达 4K。

云游戏是一种新兴的游戏方式，不需要玩家拥有高性能的硬件设备，只需要通过网络连接到远程的服务器，就可以享受到高清的游戏画面和流畅的游戏体验。

据参与公测的玩家透露，索尼的 PS5 云游戏服务可以让玩家选择不同的分辨率，从 720p 到 2160p（即 4K）。而且，玩家可以直接使用云端存档来继续之前的游戏进度。

目前，索尼的 PS5 云游戏服务提供了多款热门的 PS5 游戏供玩家试玩，包括《战神：诸神黄昏》、《地平线：西之绝境》、《堡垒之夜》、《糖豆人》、《命运 2》、《归来》、《恶魔之魂》、《死亡搁浅》、《麻布仔大冒险》、《毁灭全明星》等。另外，还有两款试玩版的游戏，《生化危机村庄》和《鬼灭之刃》。

IT之家注意到，索尼公司早在 6 月份就宣布计划测试 PS5 云游戏服务，并表示该服务将包含“PlayStation Plus 会员免费游戏目录和试玩游戏，以及玩家拥有的数字版 PS5 游戏”，并且会随着时间推移增加更多的游戏。索尼公司还表示“我们迫不及待地想要分享更多的细节，包括上线时间表”。不过，看起来索尼公司可能跳过了分享这些细节，直接开始了公测。

目前还不清楚索尼是否会让其即将推出的 Q 手持设备支持 PS5 云游戏服务，或者是否会让其他平台也能享受到这一服务。

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