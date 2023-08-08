三星 Galaxy Tab S9 FE 平板通过 FCC 认证：10.9 英寸屏幕，支持 25W 充电

IT之家 8 月 8 日消息，三星即将推出 Galaxy Tab S9 FE 和 Galaxy Tab S9 FE + 两款平板电脑，继 FE + 版通过 FCC 认证之后，Galaxy Tab S9 FE 也通过了此项认证。

认证信息显示，Galaxy Tab S9 FE 的全球版型号为 SM-X516B，正在测试型号为 EP-TA800 的充电器，支持 25W 充电。除了型号和充电细节外，FCC 认证尚未透露该产品的其他规格。

据外媒 mysmartprice 得到的消息，Galaxy Tab S9 FE 将配备 10.9 英寸显示屏，搭载 Exynos 1380 处理器，后置单摄，采用侧面指纹解锁，搭载双扬声器。在尺寸方面，Galaxy Tab S9 FE 的大小约为 254.3 x 165.8 x 6.7mm。

▲ Galaxy Tab S9 FE 系列渲染图

据IT之家此前报道，Galaxy Tab S9 FE + 预计配备 12.4 英寸显示屏，尺寸为 285.4 x 185.4 x 6.54mm，同样搭载 Exynos 1380 处理器、侧边指纹解锁以及双扬声器。目前已知该产品将提供灰色、浅绿色、淡粉色、银色等配置。

此外，Galaxy Tab S9 FE 的真机图被 tabletmonkeys 曝光，不过只有正面照片，难以看出与其他平板产品的区别，大家可以参考一下。

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