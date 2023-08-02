三星 Galaxy Tab S9 FE+ 平板现身 FCC：最高 45W 充电、支持 S Pen

IT之家 8 月 2 日消息，根据国外科技媒体 MySmartPrice 报道，三星 Galaxy Tab S9 FE+ 平板近日通过了 FCC 认证，显示将会推出 Wi-Fi 和 5G 两个版本，最高支持 45W 有线充电。

认证页面信息显示，三星 Galaxy Tab S9 FE+ 平板型号为“SM-X610”和“SM-X616B”，确认支持 45W 有线充电，支持 S Pen 手写笔输入。

示意图信息还显示该平板配备型号为 EB-BX 818 ABY 的电池。除了这些细节，FCC 认证没有透露平板电脑的其他规格。

IT之家此前报道，该平板规格信息如下：

型号：SM-X616B

处理器：Exynos 1380

内存：8GB

屏幕：12.4 英寸

生物传感器：指纹传感器

扬声器：双扬声器音频

尺寸：285.4 x 185.4 x 6.54 毫米（11.2362 x 7.2992 x 0.2575 英寸）

配件：Smart Connector

三星 Galaxy Tab S9 FE + 平板颜色包括：

灰色

浅绿色

淡粉色

银色

跑分信息显示其单核评分为 987，多核评分为 2731，比 Galaxy Tab S7 FE 5G 的跑分高出约 40%。

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