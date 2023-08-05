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三星法国官网确认两款 Galaxy Tab S9 FE 平板存在

2023/8/5 12:13:23 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 5 日消息，三星在近日召开的 Galaxy Unpacked 发布会上，发布了 Galaxy Tab S9 系列平板，而三星法国官网还意外确认了 2 款 Galaxy Tab S9 FE 系列平板。

根据 Roland Quandt 爆料，三星法国官网在注解中明确提及 Galaxy Tab S9 FE、Galaxy Tab S9 FE+ 两款平板。

IT之家根据媒体报道，三星 Galaxy Tab S9 FE+ 规格信息如下：

  • 型号：SM-X616B

  • 处理器：Exynos 1380

  • 内存：8GB

  • 屏幕：12.4 英寸

  • 生物传感器：指纹传感器

  • 扬声器：双扬声器音频

  • 尺寸：285.4 x 185.4 x 6.54 毫米（11.2362 x 7.2992 x 0.2575 英寸）

  • 配件：Smart Connector

三星 Galaxy Tab S9 FE + 平板颜色包括：

  • 灰色

  • 浅绿色

  • 淡粉色

  • 银色

消息称三星 Galaxy Tab S9 FE 平板采用 10.9 英寸屏幕，后置单颗摄像头，侧面配有指纹传感器，双扬声器音频系统，机身尺寸为 254.3 x 165.8 x 6.7 毫米。

三星 Galaxy Tab S9 FE 平板背面配有一个连接 S Pen 手写笔的磁条，相比较昨日曝光的 FE+，最大的区别就是后置改为单摄，内部有望搭载 Exynos 1380 芯片，6GB 的内存，不过可能会提供其它存储组合选项。

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关键词：三星

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