三星 Galaxy Tab S9 安卓平板国行发布，5999 元起

IT之家 8 月 3 日消息，三星电子今日发布 Galaxy Tab S9 系列国行新品，包括三款型号（三星 Galaxy Tab S9 Ultra、三星 Galaxy Tab S9 + 和三星 Galaxy Tab S9），均配置第二代动态 AMOLED 显示屏，并搭载高通第二代骁龙 8 移动平台（for Galaxy），国行售价如下：

据介绍，三星 Galaxy Tab S9 系列的屏幕支持自适应刷新率功能，可在 60Hz 至 120Hz 刷新率之间进行自动调整，兼顾了顺滑的屏幕响应和电池效率的优化。

借助 AKG 音效系统与杜比全景声沉浸音效的加持，三星 Galaxy Tab S9 系列能营造出宽敞通透的音效，用户还可以选择针对游戏、音乐、视频通话等场景进行定制化音效设置。三星 Galaxy Tab S9 系列还搭载了创新的 Vision Booster 技术，可自动检测并适应强光环境，确保屏幕画面色彩明艳清晰可见。

该系列的每款机型都搭载了旗舰级移动处理器：高通第二代骁龙 8 移动平台（for Galaxy）。三星 Galaxy 平板首次采用 VC 均热板技术，满足平板电脑高强度使用需求设计，创新的双向散热设计有助于平板电脑在长时间使用状态下依然保持出色的性能表现。

三星 Galaxy Tab S9 系列产品均标配了 S Pen，都支持了 IP68 级防尘防水。S Pen 支持在搜索栏、浏览器和应用商店等位置进行书写，并新增双向充电功能，吸附在充电位上时可补充电量。用户还可以将 S Pen 升级至 S Pen 创想版，享受更优质的书写体验。

IT之家整理三星 Galaxy Tab S9 系列规格如下：

三星 Galaxy Tab S9 配备 11 英寸 OLED 屏幕，是 Galaxy Tab S8 IPS LCD 屏幕的升级版。新款搭载了 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，具有 QHD+ 分辨率、120Hz 刷新率和 HDR10+。此外，这款平板电脑配备了 12MP 超广角自拍摄像头和 13MP 后置摄像头，配备 8,400mAh 电池，支持 45W 快速充电。存储可选 8GB 内存 + 128GB 闪存以及 12GB 内存 + 256GB 闪存两种版本。

三星 Galaxy Tab S9+ 配备 12.4 英寸 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，具有 QHD+ 分辨率（2,800 x 1,752 像素）、120Hz 可变刷新率和 HDR10+。该平板正面配备了 12MP 超广角自拍相机，背面配备了 13MP+8MP 双摄像头设置，配备 10,090mAh 电池，支持 45W 快速充电，提供 256GB 和 512GB 两种型号，均配备 12GB 内存。

三星 Galaxy Tab S9 Ultra 配备了 14.6 英寸 Dynamic AMOLED 2x 屏幕，分辨率为 2,960 x 1,848 像素，支持 120Hz 可变刷新率和 HDR10+。显示屏有一个凹口，容纳两个 12MP 前置摄像头。背面，Galaxy Tab S9 Ultra 配备了 13MP 主摄像头和 8MP 超广角摄像头。其他方面，这款平板配备 11,200mAh 电池，充电功率 45W。存储方面，这款平板可选 12GB 和 16GB 内存以及 256GB、512GB 和 1TB 存储空间。

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