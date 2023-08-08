Evo 2023 电竞大赛所用 PS5 主机遇尴尬，USB 插头因过热而“融化”

IT之家 8 月 8 日消息，索尼旗下的 Evo 2023 电子竞技大赛在上周末在拉斯维加斯举行，吸引了众多格斗游戏爱好者参与。然而，一些参赛者却遭遇了意想不到的麻烦：他们的 USB 配件在插入大会提供的 PlayStation 5（PS5）主机时，后者的 USB 插头竟然因为过热而“融化”。

Evo 2023 是索尼于 2021 年收购的一项格斗游戏赛事，参赛者可以使用自己携带的手柄或摇杆等 USB 配件来操作游戏角色。但是，有些人发现自己的 USB 插头在拔出 PS5 主机后，带走了一部分主机融化的蓝色 USB 接口，导致配件损坏或无法使用。

一位名叫 Eduardo Cuervo 的现任谷歌（以及前 Meta 和微软）增强现实工程师，在 X（前推特）上发布了一张照片，展示了其手柄 USB 插头上粘着 PS5 主机的蓝色碎片。他写道：“我的不是唯一一个融化的手柄，这太可怕了，你们需要对这种散热不足的问题做点什么，尤其是如果你们要在比赛中使用 PS5。”

还有其他参赛者也在社交媒体上表达了类似的不满。Reddit 用户 u / SyrupyCereal 发帖称：“在我打完《街头霸王 6》的比赛后，我的对手很礼貌地帮我拔掉了我的数据线，结果 PS5 的 USB 接收器也跟着出来了，当场就把我的 Junkfood 线弄坏了，等到我要打《碧蓝幻想 Versus：崛起》的第一场比赛时，我才发现自己无法把线插入 PS5。”

目前还不清楚导致过热的原因是什么，这并不是第一次使用 PS5 主机举办电子竞技比赛，之前也没有类似关于 USB 接口融化的投诉。有参与者推测，可能是有人插入了不支持的 USB 转换器，让他们可以使用不兼容的手柄，这可能损坏了主机接口。

Evo 2023 大会方和索尼目前还没有对此事做出回应，IT之家将保持关注。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。