微软 Win11 Canary 25921 预览版增强颜色过滤器，允许用户调整强度

IT之家 8 月 8 日消息，Windows 爱好者 u / XenoThePanther 近日在 Reddit 社区发帖，表示在微软最新发布的 Win11 Canary Build 25921 预览版更新中，微软增强了颜色过滤器，帮助色盲用户看清屏幕内容。

微软在 Win10 和 Win11 系统中内置了 6 种颜色过滤器，帮助色盲用户在不借助第三方软件的情况下，帮助看清屏幕内容。

微软在 Win11 Canary Build 25921 预览版更新中，提供了更灵活的用户体验，允许用户调整某些颜色过滤器的强度。

IT之家在此附上设置步骤如下：

1.通过按 Win + I 或右键单击开始菜单并选择设置来打开设置应用程序。

2. 导航到“辅助功能”部分，然后单击“颜色过滤器”。

3. 打开“颜色过滤器”选项并选择所需的颜色过滤器。

4. 向下滚动并找到重置按钮上方的两个滑块，只是这两个滑块目前并未配有文字说明。

5. 第一个滑块用于调整过滤器的强度，第二个滑块用于调整增强颜色。只是灰度（grayscale）、灰度反转（grayscale inverted）和反转（inverted）过滤器并不支持调整。

6. 关闭重置按钮可以恢复更改

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