新西兰批准微软收购动视暴雪，最后障碍仅剩英国 CMA

IT之家 8 月 8 日消息，微软计划收购游戏巨头动视暴雪的交易已经获得了新西兰商业委员会的批准。新西兰商业委员会在其官网上发布公告称，“委员会已经同意微软收购动视暴雪 100% 的普通股。”

动视暴雪是世界上最大的游戏开发和发行公司之一，旗下拥有《使命召唤》、《魔兽世界》、《糖果粉碎传奇》等知名游戏品牌。微软是全球最大的软件公司之一，也是游戏主机 Xbox 的制造商。微软于去年 1 月宣布，将以 690 亿美元（IT之家备注：当前约 4961.1 亿元人民币）的价格收购动视暴雪，这是游戏行业有史以来最大的并购案。

微软收购动视暴雪的交易已经在多个国家和地区得到了批准，包括土耳其、南非、韩国、中国、欧盟、乌克兰、日本、智利、巴西、沙特阿拉伯和塞尔维亚。微软还在美国联邦贸易委员会（FTC）提起的诉讼中胜诉，FTC 曾试图阻止这笔交易。

目前，唯一阻碍这笔交易完成的是英国竞争和市场管理局（CMA），该机构已经将其最终裁决的截止日期从 7 月 18 日延长到 8 月 29 日。据 7 月份的报道，微软和动视暴雪正在考虑放弃在英国部分云游戏领域的控制权，以安抚 CMA。有报道称，微软可能愿意将其在英国的云游戏权利出售给一家电信、游戏或互联网计算公司。

微软上个月向英国监管机构提交了其变更情况，要求 CMA 撤销其阻止微软收购动视暴雪的决定，并最终批准这笔交易。微软认为，CMA 应该考虑其与索尼达成的新协议，也就是保证《使命召唤》系列游戏仍然在 PlayStation 主机上发行，以及其在云游戏领域的其他协议和欧盟对微软履行协议情况的监督。微软还提出了来自 FTC 案件的最新证据，“这些证据削弱了 FR（最终报告）的结论。”

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