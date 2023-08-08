微软：Bing Chat 即将登陆第三方浏览器，深色模式、企业版上线

IT之家 8 月 8 日消息，在 Bing Chat 发布六个月之际，微软 Bing 团队在博客中公布了该产品未来六个月的发展方向。

▲ 图源微软官网，下同

微软称，用户很快就可以在网络和移动设备上的第三方浏览器上体验新的人工智能驱动的 Bing，下一步将使 Bing 能够向更多的人展示总结答案、图像创建等价值。

微软还表示，虽然这些体验在第三方浏览器中运行良好，但为了获得一流的 Bing 聊天体验，鼓励用户在 Microsoft Edge 浏览器中使用 Bing。使用 Edge 浏览器，用户可以解锁更长的对话、聊天历史记录和浏览器内置的更多 Bing 功能。

IT之家从微软博客获悉，Bing Chat 最新预览版已提供多模式视觉搜索，该功能利用 OpenAI 模型，让用户可以在聊天中输入图像，并向 Bing 提出相关问题。Bing Chat 可以理解图像的上下文，对其进行解释，并回答有关问题。

此外，微软还宣布 Bing Chat 现已推出深色模式以及企业版应用，下一个搜索体验为组织提供 AI 支持的聊天，包括可验证的答案和引用以及商业数据保护。

微软透露，到目前为止，Bing 的世界里已经有超过 10 亿次聊天和超过 7.5 亿张图片，Edge 浏览器实现连续九个季度的增长。

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