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微软“关门部”出手，明年 7 月 31 日停止“托管桌面”服务

2023/8/8 10:22:35 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 8 日消息，微软近日发布更新，宣布将于 2024 年 7 月 31 日停止“微软托管桌面”（Microsoft Managed Desktop）服务。

微软于 2018 年推出该服务，主要为组织提供全面的中端管理解决方案，涵盖设备配置、安全监控和性能优化等等。

微软向拥有 Microsoft 365 E5 或 E3 许可证的企业客户开放该服务，并要求使用 Microsoft Surface 或某些 OEM 型号等经过批准的硬件设备。

微软没有给出任何停止该服务的官方理由，但它向客户保证，将与他们密切合作，为过渡提供支持和指导。IT之家在此附上微软官方公告如下：

随着 Microsoft 托管服务进入新的增长阶段，Microsoft 托管桌面将于 2024 年 7 月 31 日过渡到生命周期结束 (EOL) 。

我们致力于与每位客户密切合作，提供支持和指导，使过渡尽可能顺利。有关详细信息，请参阅消息中心的 MC662244 。如果有任何疑问、疑虑或需要帮助， 请提交支持请求

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关键词：微软

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