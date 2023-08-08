NASA 洞察号数据显示，火星自转速度正在加快

IT之家 8 月 8 日消息，美国国家航空航天局（NASA）的 InSight（洞察号）火星着陆器在 2022 年 12 月因太阳能板积灰而失去动力，但其在火星四年获得的数据仍然为科学家继续提供新的发现。近日在《自然》杂志上发表的一项研究，利用 InSight 着陆器的数据，对火星的自转速度进行了有史以来最精确的测量，并首次探测到了由于其熔融金属核心的“晃动”而导致的行星摇摆。

InSight 着陆器携带了多种仪器，其中之一就是用于测量火星自转速度的 RISE，其由一个无线电收发器和天线组成，可以接收和反射地球上 NASA 深空网络（DSN）发出的无线电信号。通过分析信号的多普勒效应（即信号频率随着距离变化而变化），科学家们可以确定行星自转的速度和方向。

研究人员发现，火星的自转速度每年加速约 4 毫角秒，相当于火星日（即火星上一天的时间）每年缩短零点几毫秒。这是一个微小的加速度，科学家们还不完全确定其原因，但他们猜测可能跟极地冰盖的积累有关，行星质量的变化会导致它像溜冰者一样加速旋转。

RISE 数据还被用来测量火星由于核心液化而产生的摇摆（称为章动），可以让科学家确定火星核心的大小：根据 RISE 数据，火星核心半径约为 1140 英里（IT之家备注：约 1835 公里）。研究人员还将这个数字与 InSight 着陆器地震仪得到的两个先前测量进行了比较，综合考虑这三个测量结果，他们估计火星核心半径在 1112 到 1150 英里（1790 到 1850 公里）之间。而火星本身半径为 2106 英里（3390 公里），大约是地球半径的一半。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。