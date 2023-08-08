Steam 新一周游戏热销榜：《博德之门 3》卖得最好，《GTA5》第九

IT之家 8 月 8 日消息，V 社今日公布了 2023 年 8 月 1 日到 8 月 8 日的最新 Steam 游戏每周热销数据，按收入排名，《博德之门 3》成功登顶（排除免费游戏）。

Top10 榜单如下：

1. 《博德之门 3》

2. 《使命召唤》（IT之家注：此为《使命召唤：现代战争 2》和《使命召唤：战争地带》游戏合集“大包”）

3. 《遗迹 2》

4. Steam Deck

5. 《使命召唤：现代战争 2》

6. 《美国卡车模拟器》

7. 《星空》

8. 《BattleBit Remastered》

9. 《GTA5》

10. 《腐蚀》

从中国区来看，除了《Apex 英雄》《CS:GO》《永劫无间》《PUBG》等“著名”免费游戏外，《博德之门 3》同样登顶国区榜首，而《GTA5》排行第五，现象级游戏《潜水员戴夫》排行第七、《三伏》排行第十。

1.《博德之门 3》

2.《使命召唤》

3.《遗迹 2》

4.《壁纸引擎》

5.《GTA 5》

6.《荒野大镖客 2》

7.《潜水员戴夫》

8.《Thronefall》

9.《人渣（SCUM）》

10.《三伏》

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