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首页 > 游戏之家>游戏快报

Steam 新一周游戏热销榜：《博德之门 3》卖得最好，《GTA5》第九

2023/8/8 18:18:59 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 8 日消息，V 社今日公布了 2023 年 8 月 1 日到 8 月 8 日的最新 Steam 游戏每周热销数据，按收入排名，《博德之门 3》成功登顶（排除免费游戏）

Top10 榜单如下：

  • 1. 《博德之门 3》

  • 2. 《使命召唤》（IT之家注：此为《使命召唤：现代战争 2》和《使命召唤：战争地带》游戏合集“大包”）

  • 3. 《遗迹 2》

  • 4. Steam Deck

  • 5. 《使命召唤：现代战争 2》

  • 6. 《美国卡车模拟器》

  • 7. 《星空》

  • 8. 《BattleBit Remastered》

  • 9. 《GTA5》

  • 10. 《腐蚀》

从中国区来看，除了《Apex 英雄》《CS:GO》《永劫无间》《PUBG》等“著名”免费游戏外，《博德之门 3》同样登顶国区榜首，而《GTA5》排行第五，现象级游戏《潜水员戴夫》排行第七、《三伏》排行第十

  • 1.《博德之门 3》

  • 2.《使命召唤》

  • 3.《遗迹 2》

  • 4.《壁纸引擎》

  • 5.《GTA 5》

  • 6.《荒野大镖客 2》

  • 7.《潜水员戴夫》

  • 8.《Thronefall》

  • 9.《人渣（SCUM）》

  • 10.《三伏》

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关键词：GTA5Steam博德之门 3

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