新款奔驰 G 级谍照曝光，驾驶辅助功能有望升级

IT之家 8 月 8 日消息，梅赛德斯奔驰 G 级车型将迎来小改款，虽然外观变化不大，但驾驶辅助功能有望升级，近日 CarScoops 获得了一组新车的路试谍照。

IT之家注意到，从照片上看，这辆原型车似乎是传统的燃油动力车型，而不是之前曝光的电动版 EQG，因为该原型车没有使用 EQG 的标志性蓝色伪装，也没有其方形的“轮胎架”。

新车的细节还不太清晰，但之前的照片显示，新款 G 级将有一个略微不同的前保险杠，以及新的进气口，其余的设计基本保持不变。同时，在驾驶辅助系统方面，新款奔驰 G 级或将做出重大升级。

值得注意的是，此次曝光的谍照应该为新款 G 500 车型，根据此前报道，未来 G 500 或将全面适配 V6 发动机，而 G 63 车型继续搭载 V8 发动机。

2023 款 G 500 搭载 4.0 升 V8 双涡轮增压发动机，其最大功率为 310 千瓦，峰值扭矩 610 牛・米，官方公布的 0-100 公里 / 小时加速时间为 5.9 秒。AMG G 63 车型同样搭载 4.0 升 V8 发动机，最大功率调校至 430 千瓦，峰值扭矩 850 牛・米。

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