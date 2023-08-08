目标 2025 年达到 500 个，广汽埃安昊铂已建成 14 个汽车换电站

IT之家 8 月 8 日消息，广汽埃安旗下高端电动汽车品牌昊铂（Hyper）在 1 个月推出首款支持换电的车型之后，于昨日宣布已经在广州和佛山建成了 14 个换电站，这是该公司首次宣布与该设施相关的进展。

昊铂计划今年在粤港澳大湾区建设 60 个换电站，预计到 2025 年在中国 300 个城市建设 2000 个超级充电站和 500 个换电站。

广汽埃安昊铂于今年 7 月 3 日开始交付昊铂 GT 车型，Hyper 昊铂有关人士透露，自 2023 年 7 月 3 日上市后，昊铂 GT 订单大幅增长，仅半个月就已累计突破 2 万辆。

昊铂 Hyper GT 基于广汽全新的 AEP 3.0 平台“星灵架构”打造，定位纯电中型轿车，长宽高分别为 4880*1885*1455mm，轴距达到 2920mm。

新车拥有几处相当吸引眼球的地方，比如“旋翼门”的开门方式，其开门角度达到 43°，开门宽度达到 573mm。此外，新车还配有三段式电动尾翼，以优化整车空气动力学表现。

新车共推出 5 种不同配置车型，IT之家附具体售价如下：

560 科技版 21.99 万元

560 七翼版 24.59 万元

600 充换版 23.99 万元

710 超充版 25.99 万元

710 超充 MAX 版 33.99 万元

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