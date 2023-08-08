小鹏汽车严打充电桩“霸位”，超时占位每分钟 1 元

IT之家 8 月 8 日消息，近日，小鹏汽车在其官方 App 上发布了一则公告，表示将严打充电桩“霸位”行为。

公告指出，一些车辆在充电站占桩不充电，或插枪不充电，浪费了宝贵的充电桩资源。为了解决这个问题，小鹏汽车已经加强了场站管理，全方位布局监控，检测场站情况，并增加了巡检次数。如果发现有车主“霸位”，小鹏汽车会通过信息、电话等方式提醒车主，并从占位开始，按照 1 元 / 分钟进行收费。如果车主不按时缴纳费用，将影响其在小鹏自营充电站的正常使用。此外，小鹏汽车还预留了 30 分钟的时间，以防车主在完成充电后不能及时拔枪。

IT之家注意到，采用“充电超时收费”的方式来避免充电桩被占用已经是包括特斯拉、极氪在内的车企共同的选择。7 月 5 日，蔚来汽车在推出加电 App 新版本的同时，也开始试运行为超充桩、500kW 超快充桩以及部分充电桩收取超时占用费。

相比之下，小鹏汽车的充电桩超时占位费用要比特斯拉便宜很多。2019 年，特斯拉将此前 2.6 元 / 分钟的收费标准，修改为当前闲时 3.2 元 / 分钟，忙时 6.4 元 / 分钟。而极氪汽车超充桩的规定是：在非充电状态下累计占用车位超过 30 分钟，之后将按 1 元 / 分钟的标准收取超时占位费，不足一分钟按一分钟计，封顶 50 元 / 次。

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