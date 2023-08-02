游戏《收获日 3》全程联网 + Denuvo 加密，招致玩家普遍不满

IT之家 8 月 2 日消息，不少游戏粉丝在过去几天里，等待官方信息，确认《收获日 3》游戏是否启用 Denuvo 防篡改程序。

而日前 Deep Silver 更新了相关 Steam 页面，其中实锤《收获日 3》将使用 Denuvo 防篡改技术。

▲ 图源 《收获日 3》Steam 页面

▲ 图源 《收获日 3》海报

IT之家发现，虽然 Denuvo 官方表示该加密不会影响游戏性能，然而经过广大玩家测试表示，该加密的确会拖慢游戏运行性能，同时还容易导致游戏出现各种严重掉帧与崩溃问题，因此许多玩家在游玩使用 Denuvo 加密的游戏时，自嘲自己是“正版游戏受害者”。

玩家普遍对此感到不满，据外媒 dsogaming 表示，《收获日 3》是一部需要全程联网的游戏，并不提供离线模式，即使在单人任务中，游戏也需要网络连接。因此外媒认为，在这样一款游戏中使用 Denuvo 加密似乎有点多余，而如此“配备”的游戏更容易受到黑客“报复”式的破解，从而导致盗版更快流出。

▲ 图源 《收获日 3》海报

《收获日 3》将于今年 9 月 21 日发售，登陆 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC。Steam 标准版售价 128 元，“银色版”售价 228 元，“黄金版”售价 298 元。

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