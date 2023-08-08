玩家分析 PS / Switch 版《荒野大镖客：救赎》为冷饭作品，推测锁 30 帧

IT之家 8 月 8 日消息，昨晚 R 星正式公布了传闻已久的《荒野大镖客：救赎》，本作将于今年 8 月 17 日登录索尼 PS4、任天堂 Switch 平台，实体版 10 月 13 日发售，售价 49.99 美元（IT之家注：约 360.52 元人民币），支持中文。

R 星本次的《荒野大镖客：救赎》并非高清重制版 / 完全重做版，更倾向于原版“简单炒冷饭移植”，因此招致了许多玩家不满。

目前 R 星还没有公布关于 PS4 / Switch 版《荒野大镖客：救赎》的画面表现参数，例如是否追加 60 帧更新等。再加上对于宣传视频的画面分析，目前 Reddit 等问答平台上，较多玩家推测 PS4 版运行参数可能为 1080P / 30 帧，PS4Pro / PS5 版为 4K / 30 帧，但大家普遍观点即“《荒野大镖客：救赎》锁 30 帧”。

▲ 图源 mrpyo1 发布的贴文

▲ 图源 Reddit 相关讨论串

此外，R 星本次发布的《荒野大镖客：救赎》原生并不支持 PS5，玩家只能使用 PS5 的兼容模式游玩该游戏的 PS4 版。而在微软 Xbox Series X|S、Xbox One 平台，此前已经可通过插入 Xbox 360 版《荒野大镖客：救赎》兼容游玩，不过 Xbox 平台当下暂无中文，目前并不确定 R 星是否会在未来为 Xbox 平台《荒野大镖客：救赎》提供中文更新。

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