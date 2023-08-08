世嘉与 PowerA 合作推出刺猬索尼克主题游戏手柄、Switch 收纳包

IT之家 8 月 8 日消息，世嘉宣布与游戏配件品牌 PowerA 建立新的合作伙伴关系，推出一系列刺猬索尼克主题的配件产品。

系列配件包括任天堂 Switch 和微软 Xbox Series X|S 授权手柄、Switch 收纳包，以及 Switch 游戏卡的收纳卡夹。

PowerA 高级全球营销总监 Akio Strasser 表示：“作为忠实粉丝，PowerA 团队很高兴能与世嘉团队合作，将刺猬索尼克等角色带到我们的手柄和配件上。索尼克拥有 30 多年的历史，几代玩家都在体验这一系列游戏，我们很高兴能第一次在我们的配件上让这些角色栩栩如生。”

PowerA 官方网站和其他零售商今日起上架这几款配件，IT之家暂未在国内电商平台找到，预计将在后续开放购买，官网价如下：

Switch 授权索尼克主题手柄：29.99 美元（当前约 216 元人民币）

Switch 索尼克主题收纳包：19.99 美元（当前约 144 元人民币）

Xbox 授权索尼克主题手柄：39.99 美元（当前约 288 元人民币）

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