理想汽车第二季度营收 286.5 亿元：同比增长 228.1%，高于市场预估

IT之家 8 月 8 日消息，理想汽车发布财报显示，第二季度营收 286.5 亿元，预估 272.1 亿元，上年同期 87.3 亿元，同比增长 228.1%；交付量 8.65 万辆，上年同期 2.87 万辆；汽车销售收入 279.7 亿元，预估 225 亿元；调整后每 ADS 收益 2.58 元，上年同期每股亏损 0.17 元。IT之家附业绩表如下：

理想汽车第二季度归属股东的调整后净利润 27.1 亿元。预计第三季度交付量 10.00 万至 10.30 万辆，预估 8.95 万辆；预计营收 323.3 亿元人民币至 333.0 亿元，同比增长 246-256.4%，市场预估 282.5 亿元。

理想汽车董事长兼首席执行官李想表示：“我们在 6 月份跨过了三万辆月交付的重要里程碑，二季度的交付量达到历史新高，且理想 L 系列的三款车型均在各自细分市场保持销量领先。这些成就巩固了理想汽车作为家庭首选豪华汽车品牌的市场地位，也为 2023 年突破人民币 1000 亿元的营业收入目标奠定了坚实的基础。在中国新能源汽车市场愈发激烈的竞争环境中，我们于今年二季度实现了历史最佳盈利水平，同时通过持续投入研发、快速扩张业务、提升组织流程和经营能力，以进一步增强我们的竞争优势。”

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