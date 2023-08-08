自己骗自己：外媒称亚马逊平台泛滥 AI 生成的虚假好评内容

IT之家 8 月 8 日消息，据 BBC 报道，亚马逊平台近期出现了大量由 AI 声称的虚假好评，这些千篇一律的虚假好评充斥在“商品页面”、“探店指南”中，并且没有经过任何润色处理，用户一眼便能发现这些“垃圾信息”，令人不胜其烦。

BBC 表示，这些虚假好评显然是网店自行生成的，但他们并不清楚，这些店主们为什么要使用这种一眼就能看穿的形式来提升自己的商品排名，并也不得而知这些店主如何绕过商品购买交付过程，并使用 AI 批量生成这些内容。

▲ 图源 BBC

IT之家发现，BBC 声称在亚马逊英国区，至少有七分之一的平台用户评价是由 AI 生成的，这些“虚假好评”的作者资料卡内容相当笼统，个人简介通常是以 ChatGPT 风格的“平淡”形式编写的一段冗长文字。

▲ 图源 BBC

亚马逊公司则是声称，他们“非常努力地确保平台中的用户评价经过严格审核”，亚马逊客户信任团队负责人 Dharmesh Mehta 在面对 BBC 采访时表示，亚马逊使用机器学习来寻找“可疑账号”，跟踪留下评论的“购买账户”与销售该产品的店主之间的关系。

不过从结果来看，审核效果并不理想，BBC 认为，亚马逊需要加强审核机制，在保护消费者权益的同时，让用户不会因为这些一眼就能辨出的“虚假好评”信息而感到不快。

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