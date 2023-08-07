亚马逊商店显示《星空》XSX|S 版将在 8 月 9 日开启预载，体积达 125 GB

IT之家 8 月 7 日消息，由贝塞斯达开发的科幻角色扮演游戏《星空》将于 2023 年 9 月 6 日全球发售，这是一款备受期待的游戏，玩家可以探索 1000 个星球。然而，在游戏发售前几周，亚马逊等零售商却提前泄露了《星空》的文件大小和预载日期。

据亚马逊商店的 Xbox Series S+《星空》捆绑包页面显示，《星空》将在 2023 年 8 月 9 日（周三）开启预载，这意味着玩家可以提前将游戏下载到自己的设备上，以便在发售日当天即刻体验。值得一提的，这是 XSXS|S 版的预载日期，尚不清楚 PC 版是否与其一致。

此外，《星空》的体积为 125 GB，无论是 Xbox 还是 PC 平台都是如此。

事实上，提供预载对于这样一款受期待的游戏是非常有必要的。IT之家注意到，不久前《博德之门 3》就因为没有提供预载而导致 Steam 服务器在该游戏发售时几乎崩溃。

值得一提的是，购买《星空》高级版的用户可以提前 5 天（9 月 1 日）抢先体验游戏，《星空》Steam 国区标准版售价 298 元，高级版售价 415 元。

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