百度地图 App 发布 18.8.0 版本：首发红绿灯雷达，新增实时停车推荐

IT之家 8 月 3 日消息，百度地图 App 安卓版 / iOS 版均已发布 18.8.0 版本，业内首发红绿灯雷达功能。

据官方介绍，开启红绿灯雷达后，支持开车自动探测红绿灯，不用输入目的地，北斗高精可以实时定位，全国 100 万 + 红绿灯自动触发绿波提醒。

此外，新功能支持全程静音导航，图区会更加简洁，关键信息一目了然，并且没有任何语音播报，让驾驶员更专注开车。

百度地图于 2020 年 10 月上线红绿灯倒计时功能，支持实时读秒预判，导航会在接近红绿灯路口时，自动展示倒计时剩余秒数，让用户时刻掌握前方路况。截至 2022 年 12 月 31 日，红绿灯倒计时功能已支持全国近 3000 个城市、区县。

IT之家附更新日志：

业内首发红绿灯雷达功能，开车自动跟随、实时探测读秒

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