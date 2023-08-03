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百度地图 App 发布 18.8.0 版本：首发红绿灯雷达，新增实时停车推荐

2023/8/3 18:27:39 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 lemon_meta 的线索投递！

IT之家 8 月 3 日消息，百度地图 App 安卓版 / iOS 版均已发布 18.8.0 版本，业内首发红绿灯雷达功能。

图片 1

据官方介绍，开启红绿灯雷达后，支持开车自动探测红绿灯，不用输入目的地，北斗高精可以实时定位，全国 100 万 + 红绿灯自动触发绿波提醒

此外，新功能支持全程静音导航，图区会更加简洁，关键信息一目了然，并且没有任何语音播报，让驾驶员更专注开车。

百度地图于 2020 年 10 月上线红绿灯倒计时功能，支持实时读秒预判，导航会在接近红绿灯路口时，自动展示倒计时剩余秒数，让用户时刻掌握前方路况。截至 2022 年 12 月 31 日，红绿灯倒计时功能已支持全国近 3000 个城市、区县。

IT之家附更新日志：

  • 业内首发红绿灯雷达功能，开车自动跟随、实时探测读秒

  • 实时停车推荐，智能躲避“停车难”，一键导航到车位

  • 沿途搜体验升级，顺路加油，充电、找美食景点更方便

  • 骑行导航支持横屏，屏幕更宽，路线一目了然

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关键词：百度地图红绿灯导航

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