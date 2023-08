【IT之家评测室】画质与操控兼备的水桶旗舰相机，尼康Z 8 体验评测

今年 5 月 10 日,尼康发布了旗舰级全画幅微单 Z 8,其各项性能十分接近 Z 9,但体型上要小将近 30%,整机重量仅有 910 克。其搭载 4517 万像素的堆栈式传感器以及 EXPEED 7 影像处理器,不但有极高的照片成像水准,而且还支持内录 8.3K / 60FPS N-RAW 等的高规格视频拍摄。尼康Z 8 单机身定价 27999 元,目前二级市场已经加价至 30000 余元,足以看出这部相机的热门程度,尼康Z 8 作为全画幅影像旗舰画质依然是巅峰水准,本文将从拍照体验、视频体验、操控体验等多个实用维度带大家了解尼康Z 8。

拍照体验

尼康Z 8 搭载一块有效像素为 4571 万像素的全画幅传感器,传感器尺寸为 35.9mm×23.9mm,即使是采用 APS-C 画幅的 DX 模式拍摄依旧有着 1940 万像素。较高的像素不仅可以获得更多的画面细节,也为二次构图预留了更多空间。就比如随手拍抓的这张走廊照片,刚好跑过一个小女孩与正在安静阅读的女性形成动静对比。得益于 Z 8 的高像素我可以裁剪去多余留白,突出两个人物主体。

再比如这张 Z 8 在暗光环境下拍摄的猫猫,放大后依旧细节丰富。根根分明的胡须毛发,微微湿润的粉色鼻尖,甚至蓝色绿色的猫眼都还原的十分真实。

与绝大多数相机最低 ISO 的 100 不同,尼康Z 8 的最低档 ISO 为 64,最高 ISO 为 25600。更低的 ISO 能让摄影师在光线较亮且不使用 ND 滤镜的情况下启用更大光圈,获得更浅的景深,或者放慢快门,捕捉合适的运动模糊效果。

IT之家实测了尼康Z 8 的高感表现,为了方便对比,除了最低 ISO64 外,其他还是以 ISO100 为基础进行拍摄。JPEG 则是启用默认降噪。从画面中可以看到 ISO3200 时 RAW 输出的画面依旧很纯净,6400 时噪点较为明显,后期降噪后可用度依旧不错。

宽容度决定了一张照片的后期空间,实测尼康Z 8 的宽容度着实令人惊喜。过曝两档完全可以拉得回来,亮部信息基本能够得以保留,过曝三档拉回后亮部信息丢失严重,至于欠曝状态,五档都能拉得回来,暗部细节依旧丰富,不过噪点数量较多,可用性一般。尼康Z 8 在 2EV 与-4EV 之间都能拉得回来,让前期拍摄有着极高的容错率,也为后期留出更大的空间。当然我们是在 ISO100 下进行测试的,较高的 ISO 会导致宽容度有所下降。

这张暗光环境照片的 ISO 为 1250,拉高两档曝光并矫正白平衡后,暗部依旧有丰富细节,整体的噪点水平仍然在可接受范围之内。

尼康Z 8 同 Z 9 一样取消了机械快门设计,配合 EXPEED 7 的图像处理速度可实现无黑屏实时取景以及超高速的静态照片连拍。尼康Z 8 可实现每秒 20 张 RAW 高速连拍,每秒 30 张全像素 JPEG 高速连拍,以及 120 张的 1100 万像素标准品质 JPEG 连拍。启用 C120 时配合模拟快门声,有一种手握冒蓝火加特林的感觉。让人欲罢不能。

相信很多关注相机的朋友都听说过一个关于尼康对焦的梗:“背景如刀片般锐利,主体如奶油般化开。” 这次尼康Z 8 针对与自动对焦也多了很多提升,例如 AF 拍摄对象侦测也多了飞机选项。这对于航空题材的摄影师来说无疑是提供了很多便利。

尼康Z 8 支持相位侦测 AF 与对比 AF 的符合自动对焦,拥有 493 个对焦点,自动对焦的侦测范围在-7 到 19EV 之间,如果开启星光视图模式可下探至-9EV,即使暗光下也能实现快速对焦。

尼康宣称 Z 8 相比 Z 9 来说利用机器学习的算法也有进步,我们在天台做了简单测试,即使我的人脸部分占画面不足 5%,偶尔还会出现侧脸或帽子遮挡面部的情况,尼康Z 8 依旧能精准识别并跟焦。

尼康Z 8 的图片 RAW 文件为 NEF 格式,可通过官方的尼康工坊或最新的 Adobe Camera Raw 15.4 进行预览编辑。尼康Z 8 使用 RAW 拍摄图片记录可记录 14.2 档的动态范围。尼康Z 8 同样支持动态 D-Lighting 功能,后期也可通过尼康工坊快速调整合适的画面暗部细节。我们选取了一张 NEF 格式的照片进行了对比,可以看到极高设置下画面的暗部被明显提亮。

尼康Z 8 除了大家熟知的 JPEG、RAW 格式图片输出外,还支持 HEIF 格式,这种格式支持 HLG 高动态范围记录,如果显示器支持的话,在尼康工坊中可直接以 HDR 效果预览编辑。Adobe Camera Raw 目前还无法打开尼康Z 8 所拍摄的 HIF 格式照片。

视频体验

尼康Z 8 支持和 Z 9 一样的高规格视频录制,内录规格最高支持 8.3K / 60FPS 的 N-RAW(12Bit),除了自家的 N-RAW 外,也支持 Apple ProRes HQ(12Bit)等行业常见格式。 当然,高品质的视频能力固然可贵,但能录制的时长决定了尼康Z 8 的真正实战水平。IT之家针对尼康Z 8 的视频录制发热情况做了实测。为了更贴合实际使用场景,我们选择在下午 2:00 的天台进行测试,此时室外温度在 32℃左右,相对湿度 68%,阴天,风力 3 级,徐徐微风对 Z 8 多少会起到一定散热作用。内存卡则是选用 128GB 的闪迪 Extreme Pro CFexpress,考虑到容量有限,我们录制的规格为 8K / 30FPS 10Bit H265 N-log。

在录制 7:00 左右相机提示内存卡过热,12:30 左右时相机黄色发热标志,16:30 秒左右黄色的相机发热标志转为红色,35:00 左右相机显示红色高温警告,此时 128GB 的内存卡刚好提示录满。这样的表现让我们这些以佳能 R5 作为主力的用户极为羡慕。

另外,如果追求极致的录制时长,可以打开相机内存卡的盖子进行录制,多多少少能加速相机与内存卡的散热。

我们还简单测试了一下尼康Z 8 视频录制的果冻效应,从素材上来看,在快速左右摇动镜头时,画面的果冻效应还是有些明显的。

同很多的旗舰机型一样,尼康Z 8 也支持机内延时摄影视频录制,其位于照片拍摄菜单的倒数第二个选项,进入之后就可以选择拍摄的间隔时间、拍摄时间,以及生成的视频文件规格等选项。尼康Z 8 能拍摄最高 8K / 30FPS 10bit 的 H265 延时视频,需要注意的是想要记录 10bit 的延时视频需要先在照片拍摄菜单中将色调模式选为 HLG,而并非在延时摄影视频或视频拍摄菜单中做调整。

笔者直接使用 Z 8 拍摄了一段日落延时摄影,因为 85mm 焦端还是不够长,我选择了 DX 模式进行拍摄,相当于 130mm 镜头的视角。视频规格为 4K / 60FPS 8bit 的 H265。画面无论是色调还是亮度过渡都十分顺滑。当然想要更大的调整空间也可选择拍摄 8K、10bit 或间隔拍摄照片序列,后期自行制作延时摄影视频。

尼康Z 8 提供 5 轴机身防抖以及 2 轴镜头防抖,可实现最高 6 档防抖补偿。笔者搭配的这枚 85mm f1.8 的 NIKKOR S 镜头本身不支持防抖。大家可以看一下开启 5 轴机身防抖后的对比,手持拍摄的防抖效果,笔者本身不是铁手,实际的画面可用度依旧不错。

在视频录制功能上,尼康Z 8 支持波形图显示,波形图相比直方图更能体现亮度信息位置分布,更利于观察视频整体或局部的曝光,尼康Z 8 提供了两种尺寸的波形图可选,如果不在意画面遮挡可以选择大号的波形图,观察起来更直观。

外观 & 操控

尼康Z 8 的机身设计与操控相比目前各品牌的微单旗舰来说更像单反,操作逻辑清晰,只要有些相机使用经验就能轻松上手,但是笔者这里还是推荐大家使用前看一遍说明书,能发现很多隐藏的便捷操作。

尼康Z 8 整机重 910g 左右(含电池、内存卡,不含镜头),相机尺寸约为 144 x 118.5 x 83mm,这个尺寸在全画幅微单中绝对算不上“微”,但笔者个人认为想要有快捷高效操控与舒适稳固的握持,大尺寸机身设计是必然。

尼康Z 8 宽厚的手柄握感饱满,曲线贴合手掌;机身表面的按键波轮众多但位置合理,分布较为均匀,按键距离适中,误操作率很低。

并且,尼康为按键设计了很多不同的细节来利于摄影师盲操。例如,尼康Z 8 在机身镜头旁有两枚快捷按键,但这两枚按键位于视觉盲区,尼康将两枚按键表面分别做了凸起与凹陷处理,利用手指触感就能进行区分,减少了误操作的概率。

另一提升操控的细节是尼康Z 8 的按键背光,只要将拨动电源开关拨至尽头,Z 8 便会点亮按键与肩屏,即使在野外夜拍也能快速调整确认相机的参数。

另外,尼康Z 8 还设计了星光视图以及暖色显示屏颜色,前者可以使得显示屏或和图像显示器的亮度增加,让拍摄者能更好地预览暗部信息,后者可以使显示器颜色变为低亮度的红色调,避免干扰其他拍摄者。

另外,在“四叶草”的按键上尼康还特意设置了一枚包围曝光的快捷键,按下就可以通过前后波轮快速调整包围曝光的张数与步数,配合 Z 8 每秒 20 张的 RAW 连拍能力,在拍摄人文、风光等不确定因素较多的题材时,能很大程度上避免因错误曝光而错失精彩瞬间。

尼康Z 8 的肩屏有一个很实用的设计,其在关机状态下肩屏也会显示内存卡的状态信息,包括内存卡格式、剩余可拍摄照片张数或视频录制时长。在关机状态下拔下储存卡也会更新内存卡状态。出门前只要扫一眼肩屏,就能避免忘带内存卡或电池的尴尬。

尼康Z 8 的机身接口不仅全,规格还很高。除了配备了 MIC 接口、耳机接口外,还配备了全尺寸的 HDMI 接口、两个 USB C 接口以及正面的 10 针遥控端子接口。要给好评的是两枚 Type-C 接口,其中底部的 USB C 可以用来充电 / 供电,另一个 Type-C 接口则是可以进行高速数据传输。全尺寸 HDMI + 独立 USB C 供电对于有相机直播需求的人来说很便利,不用担心中途相机电量耗尽导致直播中断。

需要注意的是,使用 USB C 接口供电需提前在设置菜单中将「USB 电力输送」开启,并且只有插入电池后 Z 8 才能使用 USB 供电,此时的电池也并不会充电。

尼康Z 8 支持的电池型号为 EN-EL15c,容量为 16Wh(2280mAh、7.0V),从 0 充满大概需要 2 小时 35 分钟。一块电池可录制超 1 小时的 8K / 30FPS 的 H265 视频。

卡槽方面,尼康Z 8 采用 CFexpress (B 型)+SD 双卡槽设计,是目前各厂商旗舰相机的基础配置。相比 Z 9 的双 CFe 卡各有优势,SD 卡便宜量大,但想要内录高规格素材依旧需选用 CFexpress 卡。

尼康Z 8 的屏幕采用了 4 轴翻折设计,能进行一定角度的水平与竖直翻折,但不能进行 180 度的翻转,好处是大多机位摄像师都看到屏幕,缺点是不能预览自拍以及在机身背面加装散热模块,这对于有 Vlog 记录需求的用户来说有些不便。这块 3.2 英寸的显示屏最高亮度足有 3000nit,即使是顶着正午的烈日也能看清屏幕上的内容。

另外,虽说尼康Z 8 没有采用机械快门,但依旧有一个类似快门的 CMOS 保护罩结构,在关机状态会落下,避免 CMOS 落灰或划伤。

总结:

尼康Z 8 定位和佳能 R5、索尼 A7R5 一样,均属高性能水桶旗舰机。相比这些同类机型,尼康Z 8 有更高的视频内录规格,更长的视频录制时间,更出色的拍照操控体验,对焦性能相比 Z 9 等机型来说也有所进步。 27999 元的原价在 3W 元内具竞争力,如果预算充足,对于大多数专业创作来说都是一步到位的稳妥选择。

样张展示:

以下样张均为尼康Z 8 搭配尼克尔 Z 85mm F1.8 镜头拍摄,部分照片有少量裁切或曝光白平衡矫正。

