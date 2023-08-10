尼康 Zf 全画幅复古相机详细参数曝光：24.4MP 传感器，支持 4k 60 帧录制

IT之家 8 月 10 日消息，据 nikonrumors 消息，尼康新款 Zf 全画幅复古相机将在 8 月或 9 月发布。现在，这款相机的详细参数曝光了。

图源 nikonrumors

尼康Zf 全画幅复古相机爆料如下：

黑色相机机身

24.4 MP BSI-CMOS 传感器

重量：700g（含电池）

尺寸：144mm x 101mm

连拍可达 30fps (JPG / HEIF)

支持 4k 60 视频录制

USB-C PD 充电

ISO 100-64,000

EN-EL15 电池

Z f 标志移至左侧（Zfc 位于右侧）

双存储卡插槽（SD+MicroSD），第二个插槽可以隐藏，像内部存储器一样使用

Pixel Shift：新的高分辨率模式将首次在尼康无反相机中实现

8 月-9 月发布，2023 年底前发货

与 Z5 / Z6II 相比，改进了自动对焦

仅机身价格：1999 美元（IT之家备注：当前约 14433 元人民币）

与 Nikon Zfc 非常相似，做工更好

顶部小液晶屏用于光圈显示

侧翻屏

代号 N2137

目前，尼康在售的复古风格微单相机为尼康 Z fc，其采用了 2088 万像素的 APS-C 画幅传感器设计，搭配 EXPEED 6 影像处理器，具备 11fps 的连拍能力。尼康表示，Z fc 的设计灵感源自尼康历史悠久的标志性相机 —— 尼康 1982 年发布的 FM2 单反胶片相机，除了拥有相机的乐趣外，还为用户提供拍摄精彩照片和视频的乐趣。

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