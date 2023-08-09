日本行业协会：数码相机上半年全球销售额增长 13%，中国增幅最大

IT之家 8 月 9 日消息，日本行业组织国际相机图像器材工业协会（CIPA）的数据显示，2023 年 1~6 月数码相机全球销售额同比增加 13%，达到 3137 亿日元（IT之家备注：当前约 158.42 亿元人民币），连续 3 年实现增长。

数码相机分为机身和镜头一体式的卡片机和镜头可换式相机。卡片机的销售额增加了 22%，达到 348 亿日元（当前约 17.57 亿元人民币）；镜头可换式相机的销售额增加了 11%，达到 2788 亿日元（当前约 140.79 亿元人民币）。

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按不同地区来看，日本的销售额增加 25% 至 309 亿日元，欧洲增加 3% 至 692 亿日元，美洲减少 6% 至 664 亿日元。中国销售额为 839 亿日元，增长 34%，增幅最大。据日经新闻报道，日本一家相机厂商的高管表示“以年轻人为中心，中国市场的势头非常强劲”。

此外，拉动整体市场的是无反相机。无反相机的销售额增长 20%，达到 2534 亿日元（当前约 127.97 亿元人民币），连续 3 年刷新历史最高，占市场整体的 81%。

不过，按出货量计算，数码相机市场整体减少 2%，降至 343 万台，呈现缩小趋势；其中无反相机增加 22%，增至 207 万台。

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