为红外相机造“冰箱”，中国电科突破新型大冷量斯特林脉管制冷机关键技术

IT之家 8 月 11 日消息，中国电子科技集团有限公司今日宣布，近日，中国电科 16 所突破大冷量、高效率、轻型斯特林脉管制冷机关键技术，大幅降低红外探测器的体积、重量和功耗，满足星用超高分辨率、大面阵、长线列红外相机对大冷量、长寿命和低振动轻型制冷机的迫切需求。

“卫星搭载的红外相机，是向下‘看’地面温度的。”中国电科技术专家表示，只要高于绝对零度的任何物体，都会产生红外辐射，如果卫星本身温度较高，就会带来很多干扰信号，就像看电影要拉好窗帘挡住外面的干扰光线一样，为让红外相机处于低温环境，就需要制冷机等技术手段，发挥“冰箱”一样的降温作用。

中国电科表示，后续，技术团队将聚焦气体轴承室温活塞脉管制冷机谱系化和工程化，积极推进脉管制冷机航天应用，为航天强国建设作出新的更大贡献。

IT之家注：中国电科 16 所又称“合肥低温电子研究所”，是国家军工一类研究所。在钱学森等老一辈科学家倡导下，中国电科 16 所于 1966 年创建于陕西略阳，1985 年整体搬迁合肥，现有员工 700 余名，主要从事制冷和热管理、超导与低温电子等技术研发与产品制造，是国内唯一专业从事低温电子技术工程应用的研究所。

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