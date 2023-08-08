为苹果新 Apple Watch Ultra 做准备，LG Display 收购 14 项 micro LED 屏幕专利

IT之家 8 月 8 日消息，根据韩媒 The Elec 报道，LG Display 为了苹果 Apple Watch Ultra 等下一代屏幕做准备，近期通过转让技术专利等方式，购买了 14 项 Micro LED 专利。

IT之家此前报道，市场研究公司集邦咨询（Trend Force）在今年 7 月表示，苹果公司正在开发一款采用下一代 micro LED 显示屏的 Apple Watch Ultra 智能手表，但由于制造问题，该设备的发布时间再次推迟，最早可能要到 2026 年第一季度才能面世。

苹果为了减少对竞争对手三星的依赖，并加强对关键零组件供应方面的掌控，正积极投入下一代显示器的量产。

苹果通过其成熟的供应链来帮助推进 micro LED 面板落地，欧司朗（ams-Osram）等供应商合作开发 micro LED 部件、LG 提供基板、台积电提供晶圆芯片。

LG Display 通过关键技术转让等方式，收购了 14 项 micro LED 技术，从而在苹果改善供应链过程中，具备更大的影响力。

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